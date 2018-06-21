"Ямал СПГ" отправил первую партию газа в Испанию по долгосрочному контракту

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. "Ямал СПГ" отправил первую партию сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию по долгосрочному контракту, сообщила компания в четверг.

"ОАО "Ямал СПГ" произвело отгрузку первой танкерной партии сжиженного природного газа (СПГ) по долгосрочному контракту испанской компании Gas Natural Fenosa", — говорится в сообщении.

Газовоз "Федор Литке" грузовместимостью более 170 тысяч кубометров СПГ в соответствии с графиком произвел разгрузку танкерной партии в порту Мугардос.

В компании отмечают, что ежегодный объем поставок по контракту длительностью 24 года составит 2,5 миллиона тонн СПГ, что эквивалентно более 3 миллиардам кубометрам природного газа.

"Первая танкерная партия, отгруженная сегодня Gas Natural Fenosa, является новой вехой в поставках российского газа, поскольку это первый российский газ, поставленный по долгосрочному договору в Испанию, куда не поставляется российский трубопроводный газ", — приводятся в сообщении слова главы и совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона.

"Новатэк" является основным акционером компании "Ямал СПГ", реализующей проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Также в числе акционеров французская Total (20%) и китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).

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