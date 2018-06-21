"Ямал СПГ" отправил первую партию газа в Испанию по долгосрочному контракту

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. "Ямал СПГ" отправил первую партию сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию по долгосрочному контракту, сообщила компания в четверг.
Газовоз "Федор Литке" грузовместимостью более 170 тысяч кубометров СПГ в соответствии с графиком произвел разгрузку танкерной партии в порту Мугардос.
В компании отмечают, что ежегодный объем поставок по контракту длительностью 24 года составит 2,5 миллиона тонн СПГ, что эквивалентно более 3 миллиардам кубометрам природного газа.
"Новатэк" является основным акционером компании "Ямал СПГ", реализующей проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Также в числе акционеров французская Total (20%) и китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).
Другие новости региона читайте здесь >>