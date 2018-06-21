Уругвай заинтересован в поставках зерна и мясной продукции из России

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Уругвай выразил готовность рассмотреть возможность налаживания поставок российского зерна, а также масложировой и мясной продукции; одновременно Россия продолжает оставаться заинтересованной в налаживании поставок уругвайских соевых бобов, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Стороны обсудили взаимное сотрудничество в четверг на заседании российско-уругвайской рабочей группы по сельскому хозяйству рыболовству, ветеринарному и фитосанитарному надзору в рамках проведения II заседания российско-уругвайской смешанной комиссии содействия развитию торгово-экономических связей.

"Стороны считают возможным наладить более тесное сотрудничество в таких областях, как образование и научно-техническое взаимодействие, а также существенно нарастить поставки сельскохозяйственной продукции. Россия продолжает оставаться заинтересованной в налаживании поставок уругвайских соевых бобов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Уругвае существуют технологии выращивания, хранения и отгрузки соевых бобов, позволяющие отправлять в Россию только те партии, которые отвечают требованиям безопасности в части ГМ-продукции. Возможности сепарирования соевой продукции открывают перед уругвайскими импортерами конкурентный российский рынок, отмечает ведомство.

"В свою очередь Уругвай выразил готовность рассмотреть возможность налаживания поставок российского зерна, а также масложировой и мясной продукции. В частности, стороны договорились, что Уругвай направит в Россию ветеринарно-санитарные требования к импортируемой животноводческой продукции", — добавили в ведомстве.

Россельхознадзор предложил уругвайской стороне провести анализ рисков и оценку российской системы обеспечения безопасности продукции, предназначенной для поставок на экспорт. Кроме того, стороны обсудили использование системы электронной ветеринарной сертификации при взаимных поставках продовольствия. По данным службы, Уругвай сообщил о своей готовности приступить к налаживанию обмена документами, сопровождающих животноводческие грузы, в электронном виде.

По данным ведомства, Уругвай является важным торгово-экономическим партнером России. В текущем году наблюдается положительная динамика в развитии двусторонней торговли, однако существует серьезный потенциал для диверсификации и увеличения объемов взаимных поставок. Это обусловлено тем, что импорт из Уругвая на 97% представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, российский экспорт практически полностью состоит из нефтепродуктов и удобрений.