ФАС выступила против совместного регулирования сигарет и вейпов

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба не считает целесообразным совместное законодательное регулирование традиционных табачных изделий и приспособлений для альтернативного курения, сообщил РИА Новости начальник контрольно-финансового управления службы Владимир Мишеловин.

Ранее в четверг РБК сообщил, что вопрос о регулировании рынка устройств для альтернативного курения обсуждался 19 июня на совещании с участием вице-премьеров Дмитрия Козака и Татьяны Голиковой. Представитель Козака подтвердил РИА Новости факт проведения совещания и участия в нем Голиковой. Он также сообщил, что Козак не поддержал идею введения отдельного регулирования для инновационной табачной продукции — электронных сигарет и вейпов.

При этом Минпромторг в конце января представил ряд законопроектов в сфере регулирования никотиносодержащей продукции, в том числе и рынка альтернативных устройств для курения. Замначальника контрольно-финансового управления ФАС Наталия Исаева ранее заявляла, что ведомство поддержало последний.

"Концептуально ФАС России сохраняет свою позицию. Например, в отрасли алкогольных напитков служба всегда выступала за раздельное регулирование разных рынков (вино, пиво, крепкие алкогольные напитки) при системном единообразном подходе к объединяющим факторам и особенностям", — сказал Мишеловин, уточнив, что более детальную позицию ведомство сможет представить после ознакомления с протоколом совещания у Козака и получением соответствующих правительственных поручений.

"Обсуждения, несомненно, будут. Ведь любой законопроект проходит длинный путь до того, как станет законом. Это в каком-то смысле неплохо, потому что когда есть разные, порой противоположные мнения, лучше услышать все стороны", — добавил он.