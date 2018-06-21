ФАС выступила против совместного регулирования сигарет и вейпов

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба не считает целесообразным совместное законодательное регулирование традиционных табачных изделий и приспособлений для альтернативного курения, сообщил РИА Новости начальник контрольно-финансового управления службы Владимир Мишеловин.
При этом Минпромторг в конце января представил ряд законопроектов в сфере регулирования никотиносодержащей продукции, в том числе и рынка альтернативных устройств для курения. Замначальника контрольно-финансового управления ФАС Наталия Исаева ранее заявляла, что ведомство поддержало последний.
"Концептуально ФАС России сохраняет свою позицию. Например, в отрасли алкогольных напитков служба всегда выступала за раздельное регулирование разных рынков (вино, пиво, крепкие алкогольные напитки) при системном единообразном подходе к объединяющим факторам и особенностям", — сказал Мишеловин, уточнив, что более детальную позицию ведомство сможет представить после ознакомления с протоколом совещания у Козака и получением соответствующих правительственных поручений.
"Обсуждения, несомненно, будут. Ведь любой законопроект проходит длинный путь до того, как станет законом. Это в каком-то смысле неплохо, потому что когда есть разные, порой противоположные мнения, лучше услышать все стороны", — добавил он.