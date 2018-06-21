Первая партия газа с Ямала прибыла в Испанию

МАДРИД, 21 июн — РИА Новости. Танкер "Федор Литке" доставил в Испанию первую партию сжиженного природного газа (СПГ) с полуострова Ямал, сообщили в компании Gas Natural Fenosa.

Танкер прибыл в порт муниципалитета Мугардос (провинция Ла-Корунья, автономное сообщество Галисия). Вместительность судна 172 600 кубометров, что соответствует месячному потреблению Мадрида. Газ будет направлен в юго-западный регион Европы, говорится в сообщении испанской компании.

Согласно контракту, подписанному Gas Natural Fenosa и российской компанией Yamal LNG (акционеры Novatek, французская Total, китайские CNODC и Road Silk Found) пять лет назад, до 2041 года ежегодно в Испанию будут приходить 37 судов с газом с Ямала. В общей сложности контракт оговаривает поставку трех миллиардов кубометров газа в течение 24 лет. Это 8% ежегодного потребления газа в Испании.

Танкер "Федор Литке" находился в пути 11 дней. В порту Мугардоса судно встречали посол России в Испании Юрий Корчагин, глава торгпредства Галина Курочкина, директор по развитию бизнеса "Новатэк" Андрей Попов, генеральный директор по энергопланированию Gas Natural Fenosa Хосе Мария Эгеа.

"Контракт с Ямалом способствует, как и ранее подписанный с Алжиром, обеспечению стабильности поставок в Испанию. Кроме того, этот контракт расширяет портфель стратегических поставщиков нашей компании, усиливая диверсификацию поставок в нашу страну и в Европу, поскольку это первый долгосрочный контракт сжиженного природного газа из России на континент", — заявил президент Gas Natural Fenosa Франсиско Рейнес.

Кроме того, благодаря контракту между Gas Natural Fenosa и Yamal LNG Иберийский полуостров перестал быть единственным регионом Европы, куда не поставлялся российский газ, отметили в компании.

Газ был добыт на Южно-Тамбейском месторождении, расположенном на полуострове Ямал.

GAS NATURAL FENOSA — крупнейшая газовая компания в Испании. У нее заключены контракты с Алжиром, США, Нигерией, Тринидад и Тобаго, Россией, Катаром и Норвегией.