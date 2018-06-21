Пошлины США против Евросоюза противоречат логике, заявил Юнкер

БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Повышение США пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза противоречит логике и историческому партнерству, заявил в четверг председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
ЕК приняла в среду регулирование, которое направлено на введение дополнительных пошлин на импорт определенных товаров из США в Евросоюз для ребалансировки ситуации в ответ на новые тарифы США на ввоз стальной и алюминиевой продукции. Меры будут нацелены на список товаров стоимостью 2,8 миллиарда евро и вступят в действие в пятницу, 22 июня.
Это регулирование определяет товары и уровни пошлин, которые будут применены. Список импорта из США, который теперь будет подлежать дополнительным пошлинам на границе Евросоюза, включает в себя, в частности, продукцию из стали и алюминия, сельскохозяйственные товары. Эти меры ЕС соответствуют правилам ВТО.