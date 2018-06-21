Камчатские депутаты предлагают скорректировать Градостроительный кодекс

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн — РИА Новости. С предложением ввести специальный строительный государственный надзор за строительством одноэтажных и двухэтажных зданий выступили парламентарии. По их мнению, это позволит решить ряд возникающих проблем с подрядными организациями, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Законодательного собрания края.

"По действующему законодательству, если планируется строительство здания не выше двух этажей и площадью до 1,5 тысяч квадратных метров, проектная документация таких объектов не подлежит обязательной государственной экспертизе. Кроме того, государственный строительный надзор не полномочен контролировать ход строительства этих объектов. А это детские сады, школы, учебные центры, детские оздоровительные лагеря, больницы, центры реабилитации и другие социально значимые объекты, которые повсеместно строятся или реконструируются в муниципальных образованиях", — сказал председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко.

При этом он отметил, что в случае, если подобного рода объекты строятся с привлечением бюджетных средств, то необходимо ввести обязательную госэкспертизу проектов с дальнейшим контролем всего хода строительства со стороны Госстройнадзора.

С учетом этого, камчатские парламентарии предложили скорректировать соответствующую статью Градостроительного Кодекса.

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