Медведев назвал приоритеты бюджета на три года

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Приоритеты российского бюджета на следующие три года — увеличение доходов граждан, повышение пенсий выше инфляции и экономический рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.
"И хотя мы доказали, что мы можем справляться со всеми подобными трудностями, расслабляться не стоит. Поэтому при подготовке бюджета будем просчитывать все риски, как, собственно, мы с вами и делали в последние четыре года", — заявил Медведев.
"Даже в такие условиях главная задача сейчас – обеспечить достижение целей национального развития. Эти цели определены в указе от 7 мая 2018 года. Важнейшая из них – увеличение реальных доходов граждан нашей страны, рост пенсий выше инфляции и устойчивый экономический рост. Это предполагает решение задач в разных областях – и в здравоохранении, и в образовании, и в промышленности, и меры поддержки труда и занятости в приоритетных отраслях экономики, по развитию малого и среднего бизнеса", — подчеркнул глава правительства.