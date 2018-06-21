Медведев назвал приоритеты бюджета на три года

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Приоритеты российского бюджета на следующие три года — увеличение доходов граждан, повышение пенсий выше инфляции и экономический рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

Он отметил, что условия, в которых работает российское правительство, не могут быть определены как комфортные, так как в мировой экономике есть ряд проблем и при этом сохраняются санкции.

"И хотя мы доказали, что мы можем справляться со всеми подобными трудностями, расслабляться не стоит. Поэтому при подготовке бюджета будем просчитывать все риски, как, собственно, мы с вами и делали в последние четыре года", — заявил Медведев.

"Даже в такие условиях главная задача сейчас – обеспечить достижение целей национального развития. Эти цели определены в указе от 7 мая 2018 года. Важнейшая из них – увеличение реальных доходов граждан нашей страны, рост пенсий выше инфляции и устойчивый экономический рост. Это предполагает решение задач в разных областях – и в здравоохранении, и в образовании, и в промышленности, и меры поддержки труда и занятости в приоритетных отраслях экономики, по развитию малого и среднего бизнеса", — подчеркнул глава правительства.