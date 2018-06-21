Госдума расширила режим свободного порта Владивосток на Советскую Гавань

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг в третьем, окончательном чтении приняла закон о расширении режима свободного порта Владивосток на Советскую Гавань.

Проект федерального закона был разработан правительством в целях распространения режима свободного порта Владивосток на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края, а также уточнения порядка нормативного правового регулирования организации местного самоуправления на территории свободного порта Владивосток, следует из пояснительной записки законопроекта.

Отмечается, что на первом этапе на этой территории планируется реализовать 15 инвестиционных проектов с объемом частных инвестиций более 50 миллиардов рублей, создать около 1,8 тысячи новых рабочих мест. Прогнозный объем поступлений налогов и сборов в бюджеты всех уровней за десять лет кабмин оценивает в объеме 4,3 миллиарда рублей.

Резидент территории опережающего развития (ТОР) или свободного порта Владивосток получает ряд льгот: 0% налог на прибыль в течение первых пяти лет (20% при общем налоговом режиме), 12% — на следующие пять лет, 0% налог на землю в течение первых трех лет, 0% налог на имущество в течение первых пяти лет. Кроме того, совокупная ставка по страховым сборам снижается на 10 лет до 7,6% (30% при общем режиме). Для резидентов ТОР доступен режим свободной таможенной зоны. Он, в частности, предполагает беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение и потребление иностранных товаров.

Кроме этого, проектом федерального закона предлагается дополнить главу 11 федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" новой статьей, устанавливающей, что особенности осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления на территории свободного порта Владивосток устанавливаются федеральным законом "О свободном порте Владивосток".