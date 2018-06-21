Открытие чартеров в Египет будут обсуждать после ЧМ

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Представители Минавиации Египта посетили РФ во время игр своей сборной на чемпионате мира по футболу, однако вопрос открытия чартерного авиасообщения будет обсуждаться после чемпионата, заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

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"Мероприятия, связанные с уточнением на египетском направлении, мы будем проводить после того, как чемпионат закончится", — сказал министр журналистам в городском пресс-центре ЧМ в Москве.

При этом он добавил, что представители Минавиации Египта посетили Россию, чтобы поболеть за свою сборную.