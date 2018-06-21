Рабочую версию плана ускорения роста ВВП России передали в правительство

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Минэкономразвития России передало в правительство рабочую версию плана ускорения роста ВВП страны в ближайшие шесть лет, сообщили РИА Новости в министерстве.

Как написала в четверг газета "Коммерсант", МЭР РФ предлагает в текущем году реализовать необходимые меры для работы полутриллионного Фонда развития, запретить государству покупку рыночных АО, отменить часть "предпринимательских" статей УК и создать институт качественных прямых иностранных инвестиций.

В 2019 году должен быть создан новый механизм учета пожеланий бизнеса к власти и начата "электронная" приватизация. Во втором полугодии 2019 года должны появиться новые ОЭЗ и новое тарифное регулирование. Реализация индивидуального пенсионного капитала, фондового рынка для физлиц и план приватизации санируемых банков отнесены на конец 2020 года.

"Действительно, Минэкономразвития России передало в правительство рабочую версию плана ускорения роста ВВП, это одна из предварительных версий, работа над планом продолжается", — сообщили в пресс-службе министерства.