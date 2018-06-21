Правительство предложило поправки по упрощенному порядку возмещения НДС

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Правительство РФ предложило поправки к законопроекту об изменениях в законодательстве о налогах и сборах, которые предусматривают в том числе снижение требований и расширение практики применения упрощенного порядка возмещения НДС, сообщается на сайте кабмина.
"Поправками к законопроекту, в частности, предусматриваются снижение требований и расширение практики применения упрощенного порядка возмещения НДС, сохранение права на зачет НДС до 1 января 2019 года для сельхозтоваропроизводителей в случае приобретения товаров за счет бюджетных средств, отмена контроля за трансфертным ценообразованием по сделкам внутри страны, исключение движимого имущества из объекта налогообложения по налогу на имущество организаций", — говорится в справке к поправкам.
Кроме того, поправки предлагают отмену безусловного права регионов РФ на снижение базовой ставки налога на прибыль, зачисляемого в региональные бюджеты, на 4,5 процентных пункта для отдельных категорий налогоплательщиков. Также к ним относятся запрет на регистрацию договоров о создании консолидированных групп налогоплательщиков, уточнение перечня документов, подтверждающих экспорт товаров, работ, услуг, увеличение пошлин за лицензии на энергосбытовую деятельность. Помимо этого, поправками предусмотрен ряд юридическо-технических уточнений отдельных положений Налогового кодекса.