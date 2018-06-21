Правительство предложило поправки по упрощенному порядку возмещения НДС

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Правительство РФ предложило поправки к законопроекту об изменениях в законодательстве о налогах и сборах, которые предусматривают в том числе снижение требований и расширение практики применения упрощенного порядка возмещения НДС, сообщается на сайте кабмина.

Законопроект предусматривает сокращение срока проведения камеральной налоговой проверки, сокращение перечня контролируемых сделок между взаимозависимыми лицами посредством увеличения пороговых значений по таким сделкам для контроля, оптимизации перечня документов, обосновывающих право налогоплательщиков на применение нулевой ставки НДС по операциям, связанным с экспортом товаров, а также ряд других изменений. Поправки к законопроекту подготовлены Минфином РФ.

"Поправками к законопроекту, в частности, предусматриваются снижение требований и расширение практики применения упрощенного порядка возмещения НДС, сохранение права на зачет НДС до 1 января 2019 года для сельхозтоваропроизводителей в случае приобретения товаров за счет бюджетных средств, отмена контроля за трансфертным ценообразованием по сделкам внутри страны, исключение движимого имущества из объекта налогообложения по налогу на имущество организаций", — говорится в справке к поправкам.

Кроме того, поправки предлагают отмену безусловного права регионов РФ на снижение базовой ставки налога на прибыль, зачисляемого в региональные бюджеты, на 4,5 процентных пункта для отдельных категорий налогоплательщиков. Также к ним относятся запрет на регистрацию договоров о создании консолидированных групп налогоплательщиков, уточнение перечня документов, подтверждающих экспорт товаров, работ, услуг, увеличение пошлин за лицензии на энергосбытовую деятельность. Помимо этого, поправками предусмотрен ряд юридическо-технических уточнений отдельных положений Налогового кодекса.