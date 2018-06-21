Госдума приняла поправки в федеральный бюджет на 2018 год

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон об изменении параметров федерального бюджета на 2018 год, при котором дефицит сменится профицитом.

За документ проголосовали 307 депутатов, против — 98, воздержавшихся не было. В ходе его обсуждения в поддержку высказалась только фракция "Единая Россия". Фракции КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР заявили о намерении голосовать против.

Документ увеличивает доходы бюджета в 2018 году на 1,815 триллиона рублей — до 17,073 триллиона рублей (17,4% к ВВП), расходы — на 61,9 миллиарда рублей, до 16,591 триллиона рублей (16,9% к ВВП). При этом дефицит бюджета (1,3% к ВВП) сменится профицитом (0,5% к ВВП).

Запланированный ранее объем ВВП увеличивается с 97,462 триллиона рублей до 98,234 триллиона рублей, а уровень годовой инфляции снижается с четырех процентов до 2,8%.

При этом верхний предел внутреннего госдолга снижается с 10,5 миллиарда рублей до 10,28 миллиарда рублей, внешнего — с 71,6 миллиарда долларов, или 59,7 миллиарда евро, до 61,9 миллиарда долларов, или 49,5 миллиарда евро.