Российский бизнес попросил ввести компенсации за повышение НДС

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" предлагает вместе с ростом НДС до 20% ввести компенсационные механизмы, которые помогли бы нивелировать нагрузку на бизнес, говорится в письме главы организации Александра Калинина председателю Госдумы Вячеславу Володину, которое есть в распоряжении РИА Новости.

В среду комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС до 20% с нынешних 18%. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 3 июля.

"Опора" в письме предупреждает, что принятие законопроекта "обернется дополнительной фискальной нагрузкой на бизнес в размере 600 миллиардов рублей, приведет к росту цен, сокращению потребительского спроса". "Повышение НДС еще больше усилит и без того высокую нагрузку на фонд оплаты труда, что явно не будет способствовать "обелению" зарплат", — опасается Калинин.

"По мнению "Опоры", в пакете законопроектов необходимо рассмотреть предоставление бизнесу дополнительных компенсационных мер, связанных со снижением фискальной нагрузки, в том числе отмену налога на движимое имущество, снижение размера страховых взносов, улучшение налогового администрирования, в том числе внедрение ускоренного возврата НДС", — сообщает глава организации.

Повышение ставки налога, по расчетам внесшего законопроект правительства РФ, позволит увеличивать доходы федерального бюджета РФ на 620 миллиардов рублей ежегодно, начиная с 2019 года. При этом предусматривается сохранение всех действующих льготных ставок по НДС, а также права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченных при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций.

Законопроект также сохраняет на постоянной основе действующую ставку взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22%.

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов сообщал, что Минфин оценивает ускорение инфляции от повышения НДС в 1-1,5 процентного пункта. В целом, по оценке министерства, инфляция в 2018 году составит около 3%, в 2019 году — около 4-4,5%. В свою очередь ЦБ РФ ожидает ускорения инфляции за счет повышения НДС на 1 процентный пункт и прогнозирует теперь инфляцию в 2018 году в 3,5-4%, в 2019 году — 4-4,5%.