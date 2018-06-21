"Мегафон" решил заморозить бренд "Евросеть"

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. "Мегафон" и "Вымпелком" в рамках сделки по разделению "Евросеть" решили заморозить бренд ритейлера, чтобы он не мог использоваться, заявила журналистам операционный директор "Мегафона" Анна Серебряникова.

"Вымпелком" и "Мегафон" в конце февраля объявили о закрытии сделки по разделению "Евросети". "Мегафон" получил 100% акций "Евросети", а "Вымпелком", полностью выйдя из капитала ритейлера, приобрел половину его розничных салонов за 1,2 миллиарда рублей.

В конце мая "Мегафон", владевший 100% "Евросети", и группа SLV (контролирующий акционер "Связного") закрыли сделку по объединению ритейлеров. Контролирующим акционером объединенной компании стал SLV, а "Мегафону" будет принадлежать 25% плюс одна акция. Глава "Евросети" Александр Малис говорил, что бренд "Евросеть" будет существовать еще год, затем все салоны перейдут под бренд "Связной".

Как рассказала журналистам операционный директор "Мегафона", бренд "Евросеть" решено заморозить, чтобы он никем не мог использоваться в дальнейшем.

"Это было согласованное решение обеих сторон ("Мегафона" и "Вымпелкома" — ред.). Так как мы не можем однозначно разделить этот бренд, то единственный справедливый способ — заморозить его. Есть такой юридический механизм защиты бренда, который не позволяет другим им воспользоваться. Но коммерчески использовать его в объединенной сети ("Связного" и "Евросети" — ред.) мы не будем", — заявила Серебряникова.

Как говорится в материалах "Мегафона", объединенный ритейлер изменит фокус с продаж сим-карт, оборудования и аксессуаров на активную продажу и продвижение современных цифровых электронных устройств и решений, устройств виртуальной и дополненной реальности. "Представленная стратегия станет началом трансформации "Связного" в ритейлера, который будет активно развивать собственную платформу онлайн-продаж и реализовывать стратегию омниканального развития.