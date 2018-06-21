Россия заняла 40-е место в рейтинге цифровой конкурентоспособности

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия заняла 40-е место из 63-х в мировом рейтинге цифровой конкурентоспособности за 2018 год, составленном Международным институтом управленческого развития (IMD), следует из доклада организации.
На первой строчке рейтинга находятся США, которые сместили лидера предыдущего года Сингапур на второе место. Третью строчку заняла Швеция. Последние строчки рейтинга заняли Венесуэла, Индонезия, Монголия, Перу и Колумбия. В целом за год 29 стран улучшили свои показатели в рейтинге, 26 — ухудшили, восемь — сохранили позиции.
"США обратили себе на пользу улучшения в области знаний (с 5-ого места на 4-ое) и технологий (поднялись на 3-е место с 6-ого). Также страна стабильна по показателю готовности к будущему (2-ое место)", — приводятся в докладе слова директора центра по исследованию мировой конкурентоспособности IMD Артуро Бриса (Arturo Bris).
Рейтинг IMD отслеживает прогресс государств в цифровизации на основе статистики и опросов в 63 странах мира. Для проведения оценки цифровой конкурентоспособности организация выделила три основных фактора, которые разбила по девяти субфакторам: знания (кадры, образование и концентрация научных знаний), технологии (регулирование сферы, капитал и технологическая инфраструктура) и готовность к будущему (адаптивный подход, способность бизнеса к быстрой адаптации в новых условиях и IT-интеграция).