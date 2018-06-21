Россия заняла 40-е место в рейтинге цифровой конкурентоспособности

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия заняла 40-е место из 63-х в мировом рейтинге цифровой конкурентоспособности за 2018 год, составленном Международным институтом управленческого развития (IMD), следует из доклада организации.

За год страна поднялась в рейтинге на две позиции благодаря уровню знаний и технологиям. По шкале знаний страна заняла 24-е место, по шкале технологий — 43-е, по готовности к будущему — 51-е.

На первой строчке рейтинга находятся США, которые сместили лидера предыдущего года Сингапур на второе место. Третью строчку заняла Швеция. Последние строчки рейтинга заняли Венесуэла, Индонезия, Монголия, Перу и Колумбия. В целом за год 29 стран улучшили свои показатели в рейтинге, 26 — ухудшили, восемь — сохранили позиции.

"США обратили себе на пользу улучшения в области знаний (с 5-ого места на 4-ое) и технологий (поднялись на 3-е место с 6-ого). Также страна стабильна по показателю готовности к будущему (2-ое место)", — приводятся в докладе слова директора центра по исследованию мировой конкурентоспособности IMD Артуро Бриса (Arturo Bris).

Рейтинг IMD отслеживает прогресс государств в цифровизации на основе статистики и опросов в 63 странах мира. Для проведения оценки цифровой конкурентоспособности организация выделила три основных фактора, которые разбила по девяти субфакторам: знания (кадры, образование и концентрация научных знаний), технологии (регулирование сферы, капитал и технологическая инфраструктура) и готовность к будущему (адаптивный подход, способность бизнеса к быстрой адаптации в новых условиях и IT-интеграция).