Сечин назвал причины роста цен на бензин

КРАСНОЯРСК, 21 июн – РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин выделил три основных фактора, которые вызвали рост цен на топливо.
Первой причиной он назвал девальвацию рубля.
"Если у вас раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь – 64. <…> Компания не может ничего сделать, чтобы этого фактора не было, он уже существует", — сказал он в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров компании.
Вторым фактором, по его словам, стал рост мировых цен на нефть, которые с конца прошлого года поднялись примерно на 25%. Российские компании же поставляют свою нефть как на экспорт, так и на НПЗ внутри страны.
Третья причина — непривлекательность переработки в стране: нефтепереработка вынуждена брать на себя расходы по сдерживанию цен в розничном секторе.
"Таким образом, переработка становится непривлекательной, и мы эту нагрузку вынуждены брать на себя", — отметил он.
Рост цен на топливо
В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты.
18.5%Более десяти тысяч рублей
32.2%От пяти до десяти тысяч
32.3%До пяти тысяч
17.0%Не пользуюсь автомобилем
На этом фоне правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая.
В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности, если компании нарушат обязательства о заморозке цен.