Сечин назвал причины роста цен на бензин

КРАСНОЯРСК, 21 июн – РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин выделил три основных фактора, которые вызвали рост цен на топливо.

Первой причиной он назвал девальвацию рубля.

"Если у вас раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь – 64. <…> Компания не может ничего сделать, чтобы этого фактора не было, он уже существует", — сказал он в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров компании.

Вторым фактором, по его словам, стал рост мировых цен на нефть, которые с конца прошлого года поднялись примерно на 25%. Российские компании же поставляют свою нефть как на экспорт, так и на НПЗ внутри страны.

"А добавьте сюда рост транспортных затрат, энергетики, и вы увидите, что стоимость переработки выросла значительно", — подчеркнул Сечин.

Третья причина — непривлекательность переработки в стране: нефтепереработка вынуждена брать на себя расходы по сдерживанию цен в розничном секторе.

"Таким образом, переработка становится непривлекательной, и мы эту нагрузку вынуждены брать на себя", — отметил он.

Рост цен на топливо

В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты.

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В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр.

На этом фоне правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая.

В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности, если компании нарушат обязательства о заморозке цен.