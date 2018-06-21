Сечин предсказал дефицит нефти

КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин предрек дефицит нефти на мировом рынке в ближайшие десять лет. Об этом он заявил в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров компании.

"Растущий спрос на нефть накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях мейджеров и эффект снижения ими капитальных вложений за последние пять лет", — сказал Сечин.

По его словам, превышение спроса над предложением оценивается в 700-750 миллионов тонн ежегодной добычи к 2025 году.

Он отметил, что у "Роснефти" появится уникальная возможность увеличить долю на рынке и создать значительную дополнительную стоимость для акционеров благодаря высококачественной ресурсной базе.

Период нестабильности

Кроме того, Сечин рассказал, что на 2017 год пришелся наиболее острый период нестабильности на мировом рынке нефти. Однако, по его мнению, о стабильности можно говорить с большой натяжкой.

В то же время он подчеркнул, что устойчивое восстановление отрасли и ее дальнейшее развитие предполагают отказ от политики односторонних санкций, инвестиционных ограничений, торгово-тарифных решений.