Исследование: личная инфляция россиян в мае превысила официальную

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Личная инфляция граждан РФ в мае вновь стала выше официального темпа роста потребительских цен, что может быть связано с ростом цен на бензин в стране, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Несмотря на сокращение общих повседневных расходов в мае на фоне снизившегося же среднего чека, глобально сэкономить россиянам не удалось. Личная инфляция, выраженная через дефлятор, после трехмесячного снижения опять пошла вверх. Так, по итогам месяца размер личной инфляции россиян составил 0,5% при официальной инфляции от Росстата в 0,4%", — говорится в сообщении.

Личная инфляция россиян, по оценке "Ромира", в текущем году была ниже официальной в феврале, марте и апреле. Накопленное с начала года значение дефлятора, по оценке холдинга, поднялось до 1,8%, а уровень официальной инфляции с начала года достиг 1,6%.

В исследовании отмечается, что россияне продолжают жить в режиме экономии: в мае покупатели платили за привычный набор повседневных товаров на 1,4% меньше, чем в апреле. "Но вот на рост цен на бензин потребители никак повлиять не могли. За топливо в мае им пришлось платить в среднем на 6% больше, чем месяцем ранее, что и привело к росту личной инфляции", — добавляет "Ромир".

При этом, по мнению экспертов холдинга, чтобы продолжать экономить, россиянам придется исходить лишь из разнообразия цен на привычные товары. "На других же статьях обязательных расходов сэкономить вряд ли удастся. К неподконтрольным потребителю ценам на бензин вскоре добавятся повышенные цены на услуги ЖКХ. Так что стоит ожидать дальнейшего роста дефлятора в ближайшие месяцы", — заключается в релизе.

Дефлятор "Ромира" рассчитывается на основе данных о фактически совершенных покупках по реальным ценам, поэтому этот индекс может отражать среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя. В основе расчетной методики лежат данные, полученные при помощи скан-панели домохозяйств: информация о потреблении 30 тысяч россиян, 11,5 тысячи домохозяйств в 190 городах с населением более 10 тысяч человек.