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Экономика

Собрали крохи: почему США потеряют европейский рынок газа

08:0021.06.2018
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© REUTERS / Agencja Gazata/Cezary AszkielowiczПервая поставка сжиженного природного газа из США в ЕвропуПервая поставка сжиженного природного газа из США в Европу
© REUTERS / Agencja Gazata/Cezary Aszkielowicz

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Вашингтон всеми силами пытается заставить европейцев перейти на свой дорогой СПГ, но объемы поставок мизерны. Между тем торговая война с Китаем, развернутая администрацией Трампа, может лишить американцев и тех крох, что они поставляют в Старый Cвет. Эффект для Москвы противоположный: позиции "Газпрома" в Европе уже сильны как никогда, и спрос на российский трубопроводный газ повышается.

Панамский канал. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
В Китай прибыла первая партия американского сжиженного природного газа

СПГ течет в Азию

По данным S&P Global Platts, индекс цен на СПГ для Азиатско-Тихоокеанского региона в июне достиг максимальных значений за многие годы. Основной фактор — усиливающиеся аппетиты Южной Кореи, Японии и в первую очередь Китая, где наблюдается взрывной рост спроса на СПГ.

Потребление китайцами СПГ сравнялось с поставками российского трубопроводного газа. Трубопровод "Сила Сибири" запустят в 2020 году, а на проектную мощность он выйдет лишь к 2025-му. Пока же Пекин впадает во все большую зависимость от сжиженного газа. За год поставки СПГ в Китай выросли на 46%. Основные экспортеры — Австралия, Катар и Малайзия. Руку на пульсе держат и США. В апреле в Поднебесную прибыла первая партия американского СПГ — дорогу огромным танкерам открыл реконструированный Панамский канал.

© AFP 2018 / Jiji Press/ StringerТанкер для транспортировки сжиженного природного газа
© AFP 2018 / Jiji Press/ Stringer
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа

Торговая война с США в разгаре, но американский СПГ китайцы решили не трогать. В списке ответных 25-процентных пошлин значатся и энергоресурсы, только не сжиженный газ, закупки которого Поднебесная наращивает рекордными темпами.

В этом году страна уже приобрела почти 65 миллиардов кубометров, из них 2,2 миллиарда поставили США — столько же, сколько за весь 2017-й.

Европа не замечает американский газ

Аналитики указывают: хотя СПГ и не в черном списке Пекина, увеличение пошлин может привести к подорожанию нефти Brent. А это, в свою очередь, дополнительно разгонит цены на СПГ в регионе.

Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания
© AFP 2018 / Mladen Antonov
Напугали "Газпром"… американским СПГ. А сами российский покупают

По мнению аналитиков Fitch, поставки в Азию для производителей станут более привлекательными. Соответственно, "Газпром" упрочит позиции на европейском рынке.

"Китай "пылесосит" СПГ, в том числе оттягивая эти объемы от европейских импортеров", — говорит Алексей Гривач, заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности. 

© AP Photo / Lukasz SzelemejТанкер со сжиженным газом в порту Свиноуйсьце, Польша
© AP Photo / Lukasz Szelemej
Танкер со сжиженным газом в порту Свиноуйсьце, Польша

Но это не значит, что европейский рынок освобождается для американцев. В 2017-м США поставили в Европу 2,75 миллиарда кубометров газа. Для сравнения, Россия — 194,4 миллиарда. Однако вопрос даже не в возможностях производителей: спрос на американский СПГ в Европе достаточно низкий.

"Иногда спрос был настолько мал, что один танкер разгружался в двух странах. Основные покупатели американского СПГ — Португалия и Испания, куда российский газопровод не дотягивается, куда Россия газ не продает. Что же касается Польши и Литвы — это политические поставки", — поясняет Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Логотип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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С российским газом ситуация совершенно другая. В 2017-м "Газпром" установил абсолютный рекорд экспорта в Европу — поставки выросли на восемь процентов. Крупнейшим рынком остается Германия, импортировавшая 53,4 миллиарда кубометров. На 40% закупки увеличила Австрия. 

"Газпром" поставляет газ в Европу на уровне зимних максимумов и выгоднее по сравнению с другими источниками. Цена как минимум на 50% ниже, чем СПГ", — отмечает Гривач.

© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтПогрузка труб для строительства газопровода "Северный поток &mdash; 2" в порту Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Погрузка труб для строительства газопровода "Северный поток — 2" в порту Мукран, Германия

"Северный поток — 2" решает

Эксперты указывают, что при нынешнем уровне нефтяных цен американцам проще конкурировать: стоимость российского газа повысится с 202 до 220-230 долларов за тысячу кубометров. Но поскольку на азиатских рынках СПГ все равно дороже, основной объем пойдет именно туда. 

Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
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Так или иначе, многое зависит от того, смогут ли американцы заблокировать строительство "Северного потока — 2", пойдут ли европейцы у них на поводу. Сейчас все говорит о том, что если Вашингтон введет санкции против российского трубопровода, то Европа взбунтуется. 

"Скорее всего, ответ будет таким: не надо нас зажимать в угоду вашей экономике, нам нужен дешевый газ и безопасный маршрут в обход Украины, который вы не сможете контролировать", — резюмирует директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. 

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