Собрали крохи: почему США потеряют европейский рынок газа

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Вашингтон всеми силами пытается заставить европейцев перейти на свой дорогой СПГ, но объемы поставок мизерны. Между тем торговая война с Китаем, развернутая администрацией Трампа, может лишить американцев и тех крох, что они поставляют в Старый Cвет. Эффект для Москвы противоположный: позиции "Газпрома" в Европе уже сильны как никогда, и спрос на российский трубопроводный газ повышается.

СПГ течет в Азию

По данным S&P Global Platts, индекс цен на СПГ для Азиатско-Тихоокеанского региона в июне достиг максимальных значений за многие годы. Основной фактор — усиливающиеся аппетиты Южной Кореи, Японии и в первую очередь Китая, где наблюдается взрывной рост спроса на СПГ.

Потребление китайцами СПГ сравнялось с поставками российского трубопроводного газа. Трубопровод "Сила Сибири" запустят в 2020 году, а на проектную мощность он выйдет лишь к 2025-му. Пока же Пекин впадает во все большую зависимость от сжиженного газа. За год поставки СПГ в Китай выросли на 46%. Основные экспортеры — Австралия, Катар и Малайзия. Руку на пульсе держат и США. В апреле в Поднебесную прибыла первая партия американского СПГ — дорогу огромным танкерам открыл реконструированный Панамский канал.

Торговая война с США в разгаре, но американский СПГ китайцы решили не трогать. В списке ответных 25-процентных пошлин значатся и энергоресурсы, только не сжиженный газ, закупки которого Поднебесная наращивает рекордными темпами.

В этом году страна уже приобрела почти 65 миллиардов кубометров, из них 2,2 миллиарда поставили США — столько же, сколько за весь 2017-й.

Европа не замечает американский газ

Аналитики указывают: хотя СПГ и не в черном списке Пекина, увеличение пошлин может привести к подорожанию нефти Brent. А это, в свою очередь, дополнительно разгонит цены на СПГ в регионе.

По мнению аналитиков Fitch, поставки в Азию для производителей станут более привлекательными. Соответственно, "Газпром" упрочит позиции на европейском рынке.

"Китай "пылесосит" СПГ, в том числе оттягивая эти объемы от европейских импортеров", — говорит Алексей Гривач, заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности.

© AP Photo / Lukasz Szelemej Танкер со сжиженным газом в порту Свиноуйсьце, Польша © AP Photo / Lukasz Szelemej Танкер со сжиженным газом в порту Свиноуйсьце, Польша

Но это не значит, что европейский рынок освобождается для американцев. В 2017-м США поставили в Европу 2,75 миллиарда кубометров газа. Для сравнения, Россия — 194,4 миллиарда. Однако вопрос даже не в возможностях производителей: спрос на американский СПГ в Европе достаточно низкий.

"Иногда спрос был настолько мал, что один танкер разгружался в двух странах. Основные покупатели американского СПГ — Португалия и Испания, куда российский газопровод не дотягивается, куда Россия газ не продает. Что же касается Польши и Литвы — это политические поставки", — поясняет Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

С российским газом ситуация совершенно другая. В 2017-м "Газпром" установил абсолютный рекорд экспорта в Европу — поставки выросли на восемь процентов. Крупнейшим рынком остается Германия, импортировавшая 53,4 миллиарда кубометров. На 40% закупки увеличила Австрия.

"Газпром" поставляет газ в Европу на уровне зимних максимумов и выгоднее по сравнению с другими источниками. Цена как минимум на 50% ниже, чем СПГ", — отмечает Гривач.

"Северный поток — 2" решает

Эксперты указывают, что при нынешнем уровне нефтяных цен американцам проще конкурировать: стоимость российского газа повысится с 202 до 220-230 долларов за тысячу кубометров. Но поскольку на азиатских рынках СПГ все равно дороже, основной объем пойдет именно туда.

Так или иначе, многое зависит от того, смогут ли американцы заблокировать строительство "Северного потока — 2", пойдут ли европейцы у них на поводу. Сейчас все говорит о том, что если Вашингтон введет санкции против российского трубопровода, то Европа взбунтуется.

"Скорее всего, ответ будет таким: не надо нас зажимать в угоду вашей экономике, нам нужен дешевый газ и безопасный маршрут в обход Украины, который вы не сможете контролировать", — резюмирует директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.