Эквадор ожидает решения об увеличении добычи ОПЕК+ на 600 тысяч баррелей

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Страны ОПЕК+ на встрече в Вене, вероятно, примут решение об увеличении добычи нефти в рамках соглашения примерно на 600 тысяч баррелей в сутки, заявил министр углеводородов Эквадора Карлос Перес.

"Мы считаем, что некоторые ограничения необходимо снять, но нам потребуется достичь консенсуса в отношении объемов наращивания добычи. Вероятно, это будет где-то около 600 тысяч баррелей в сутки", — сказал министр, чьи слова приводит агентство Блумберг.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В четверг, 21 июня, в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на следующий день пройдет заседание стран ОПЕК, а 23 июня — встреча всех 24 стран соглашения ОПЕК+.

Как ожидается, на этих встречах будет обсуждаться возможность увеличения добычи. Поводом для этого являются опасения возникновения дефицита нефти на рынке, поддерживающие цены в диапазоне 70-80 долларов за баррель. При этом фактическое сокращение добычи нефти ОПЕК+ в последнее время превышало уровни договоренностей примерно на 1 миллион баррелей. Россия и Саудовская Аравия предлагают нарастить добычу ОПЕК+, в частности Россия — на 1,5 миллиона баррелей в сутки в третьем квартале.