Глава ФАС рассказал, что будет с ценами на топливо

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Меры властей привели к стабилизации цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ), заявил глава ФАС Игорь Артемьев.
18.4%Более десяти тысяч рублей
32.1%От пяти до десяти тысяч
32.3%До пяти тысяч
17.2%Не пользуюсь автомобилем
Глава ведомства отметил стабилизацию оптовых и розничных тарифов, а также падение биржевых индексов.
В ближайшее время цены расти не будут "даже в пределах существующей и растущей инфляции", заключил он.
Цены на автомобильный бензин в среднем по России с 10 по 18 июня снизились на 0,1%, на дизельное топливо — не изменились, сообщил ранее Росстат.
Рост цен на топливо
В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр.
На этом фоне правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая.
В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности, если компании нарушат обязательства о заморозке цен.