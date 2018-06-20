Глава ФАС рассказал, что будет с ценами на топливо

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Меры властей привели к стабилизации цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ), заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

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"На сегодняшний день цели, которые правительство себе поставило, и, соответственно, снижение своевременное акцизов привели к тем планируемым результатам, на которые рассчитывало население, рассчитывало правительство. Дальше — налоговый маневр и последующие действия зависят уже от него", — сказал он на встрече Владимира Путина с членами правительства.

Глава ведомства отметил стабилизацию оптовых и розничных тарифов, а также падение биржевых индексов.

В ближайшее время цены расти не будут "даже в пределах существующей и растущей инфляции", заключил он.

Цены на автомобильный бензин в среднем по России с 10 по 18 июня снизились на 0,1%, на дизельное топливо — не изменились, сообщил ранее Росстат.

Рост цен на топливо

В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты.

В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр.

На этом фоне правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая.