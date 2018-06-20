Цены на бензин за неделю снизились на 0,1%

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Цены на автомобильный бензин в среднем по России с 10 по 18 июня снизились на 0,1%, на дизельное топливо — не изменились, сообщает в среду Росстат.

"За период с 10 по 18 июня 2018 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%… Цены на бензин автомобильный снизились на 0,1%, на дизельное топливо – не изменились", — говорится в сообщении.

В период с 5 по 9 июня цены на бензин и дизтопливо в России резко замедлили свой рост, увеличившись на 0,1% против роста на 1,2-1,4% в предыдущую неделю.

Цены на нефтепродукты в последнее время резко возросли: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.

В ходе "прямой линии" президента Владимира Путина 7 июня министр энергетики РФ Александр Новак доложил, что с 30 мая цены на автозаправочных станциях не растут.