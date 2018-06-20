Иран обсудил с Россией свою позицию по будущему сделки ОПЕК+

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Иран обсудил свою позицию по будущему сделки ОПЕК+ с РФ и другими участниками соглашения и считает предложение увеличить добычу неприемлемым, заявил РИА Новости представитель Исламской Республики в Организации стран-экспортеров нефти Хоссейн Казем Пор Ардебили.

"Да, мы с русскими говорили о вопросе увеличения добычи, мы полностью разъяснили нашу позицию и провели также обсуждения с другими странами. Некоторые государства считают, что если они положительно отреагируют на предложения США, то получат определенный статус… Любое увеличение незаконно и противоречит (позиции) ОПЕК", — заявил представитель Ирана.

Он добавил, что Тегеран не планирует соглашаться на увеличение добычи.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В четверг, 21 июня, в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на следующий день пройдет заседание стран ОПЕК, а 23 июня — встреча всех 24 государств, участвующих в соглашении ОПЕК+.

Как ожидается, на этих встречах будет обсуждаться возможность увеличения добычи. Это предложение продиктовано опасениями возникновения дефицита нефти на рынке, который сейчас поддерживает цены в диапазоне 70-80 долларов за баррель. При этом фактическое сокращение добычи участниками ОПЕК+ в последнее время превышало уровни договоренностей примерно на 1 миллион баррелей. Россия и Саудовская Аравия предлагают нарастить добычу ОПЕК+, в частности Россия — на 1,5 миллиона баррелей в сутки в третьем квартале.

Во вторник министр нефти Ирана Бижан Зангане говорил, что не поддержит решение даже о небольшом увеличении добычи в рамках смягчения сделки ОПЕК+, поскольку уверен, что цены на нефть остаются высокими из-за действий президента США Дональда Трампа.