Минфин может изменить минимальные цены на водку, коньяк и шампанское

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Минфин планирует пересмотреть минимальные розничные цены на водку в 2018 году. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Росалкогольрегулирование.

Отмечается, что изменения затронут также коньяк и шампанское. Кроме того, чиновники намерены впервые установить минимальные цены для вина и винных напитков. При этом предварительный расчет проводится по единой формуле для всех видов спиртных напитков.

"Известия" отмечают, что соответствующая мера связана с тем, что в правительстве считают существовавший ранее порядок определения минимумов недостаточно объективным. Для более точного расчета ведомство предложило производителям спиртного представить данные о размере производственных затрат на изготовление одного литра алкогольной продукции.

Предыдущее повышение минимальной розничной цены на водку произошло в апреле 2017 года. Тогда ее стоимость выросла со 190 до 205 рублей за 0,5 литра.