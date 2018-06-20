Uber застраховал все поездки в России

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Uber запустил программу страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей во всех городах России, где работает сервис, говорится в сообщении компании.

Согласно программе, максимальная компенсация составляет 2 миллиона рублей. На эту сумму застрахованы водитель и каждый находящийся в машине пассажир на время поездки. Среди партнеров программы Allianz, "ВТБ Страхование" и "Ингосстрах". Служба поддержки Uber будет первой точкой контакта для пассажиров и водителей в случае ДТП, указали в пресс-службе компании.

"Программа страхования не приведет к увеличению цен для пользователей или комиссии для водителей – все платежи партнерам-страховщикам Uber будет компенсировать за свой счёт", — заверил представитель сервиса.

Ранее в декабре прошлого года аналогичную программу страхования запустил "Яндекс.Такси".

В феврале "Яндекс" и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. В новой компании около 59,3% принадлежит "Яндексу", 36,9% — Uber, а 3,8% — сотрудникам. Uber и "Яндекс" инвестировали в новую компанию 225 миллионов долларов и 100 миллионов долларов соответственно, оценивая ее в 3,725 миллиарда долларов.

Согласно условиям сделки, оба приложения для заказа поездок — и "Яндекс.Такси", и Uber — по-прежнему доступны пользователям.