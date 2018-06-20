Большой телевизор и новенький ВАЗ? Что значит в России "средний класс"

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. Средний класс считается основой современного общества. По убеждению социологов и политологов, именно представители этой категории населения, с одной стороны, формируют запрос на модернизационные преобразования, с другой — гарантируют стабильность, отвергая политическое насилие. Большинство экспертов утверждает, что в России к среднему классу можно отнести лишь несколько процентов населения. Однако никаких катаклизмов в стране не наблюдается. Почему средний класс в России более многочисленный, чем полагают аналитики, — в материале РИА Новости.

Российский средний класс был излюбленной темой исследований социологов, экономистов и даже политологов всего каких-то десять лет назад. Однако сегодня интерес к этой научной проблеме сошел на нет — в общественном сознании укрепилось представление, что в результате кризиса средний класс если не исчез полностью, то сократился до микроскопических масштабов.

В 2015 году швейцарский банк Credit Suisse выпустил обзор состояния среднего класса в мире. Банковские аналитики заявили, что в России к среднему классу можно отнести лишь 4,1 процента граждан.

Российское Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) оптимистичнее — по его оценкам, этот показатель достигает 19 процентов. Но некоторые эксперты уверены, что на самом деле средний класс в России гораздо представительнее и охватывает практически три четверти населения.

Деньги — вперед



Главная причина столь широкого разброса оценок проста: общепризнанного научного определения, что же такое средний класс, не существует. И в каждом аналитическом исследовании речь идет о разных категориях граждан, а критерии определяются маркетинговыми целями его авторов.

Например, Credit Suisse говорит о тех, кто располагает недвижимостью, ценными бумагами и другим имущество на сумму 50-500 тысяч долларов и доходом от десяти тысяч до ста тысяч долларов в год (в зависимости от страны).

Так, в Швейцарии средний класс — это граждане с годовым доходом в 72 900 долларов, в США — 50 тысяч, в Китае — 28 тысяч, на Украине — 11 258 долларов. Для России порог определен в 18 тысяч долларов в год (порядка 93 тысяч рублей в месяц по сегодняшнему курсу). Неудивительно, что в эту категорию вошло меньше пяти процентов населения.

Под средним классом тут, очевидно, подразумевают тех, у кого есть возможность приобрести весь набор банковских продуктов — от банального депозита и кредитных карточек до инвестиционных и персонализированных финансовых услуг. То есть установлены критерии, интересные банку с точки зрения бизнеса.

В результате получается, что в Австралии к среднему классу относится 66% населения, в Италии, Британии и Японии — свыше 55%, в США — 38%, в Китае — 11%, в Африке и Индии — три процента, на Украине — менее одного процента. Легко догадаться, рынки каких стран привлекают банк больше всего.

Аналитики НАФИ, в свою очередь, объявили средним классом россиян, которые могут позволить себе купить бытовую технику и мебель, однако на более дорогие покупки им требуются дополнительные средства. Здесь средний класс — самые перспективные клиенты российских банков с неплохими доходами, но нуждающиеся в кредитах на крупные приобретения.

До среднего не дотянули

НАФИ выделяет еще одну категорию — "предсредний класс". Это те, кому зарплаты хватает на продукты и одежду, но покупка таких товаров, как телевизор и мебель, для них затруднительна. Как показал опрос, именно к этой категории себя причисляет каждый второй россиянин.

Многие эксперты считают выделение "предсреднего класса" необоснованным, хотя такая авторитетная организация, как Всемирный банк (ВБ), фактически делает то же самое. ВБ говорит о "среднем классе мирового уровня" — это все лица, чьи доходы больше средней зарплаты в Бразилии (около тысячи долларов в месяц), но ниже доходов среднестатистического итальянца (2833 доллара в месяц).

Причем ВБ выделяет "российский средний класс" с потреблением, в полтора раза превышающим официальный прожиточный минимум, однако не дотягивающим до "среднего класса мирового уровня". К "российскому среднему классу", по версии ВБ, относятся граждане с доходом 15-63 тысячи рублей в месяц.

Поскольку аналитикам не удается договориться по уровню доходов, многие специалисты считают более корректным оценивать общее благосостояния человека. Помимо собственно зарплаты, учитываются дорогостоящее имущество (автомобиль, собственное жилье), возможность приобретать платные социальные услуги (образовательные, медицинские и другие), а также поездки на отдых за границу.

Если применить эти критерии к российским реалиям, получится следующая картина. Сегодня автомобиль есть в каждой второй российской семье (в каждой шестой — два автомобиля). По платным социальным услугам надежной статистики нет, зато имеется достоверная информация по зарубежным поездкам.

Согласно данным Ассоциации туроператоров, в прошлом году за границей отдохнули почти 42 миллиона россиян (28,5% населения). Обеспеченность квартирами оценивается в 44,2% (65 миллионов квартир на 147 миллионов человек).

Таким образом, по материальному положению к среднему классу можно причислить от 28,5 (по критерию зарубежных поездок) до 50% (по критерию владения автомобилем) населения.

Между богатством и бедностью

Некоторые специалисты уверены, что определять принадлежность человека к среднему классу по финансовым возможностям неправильно в принципе. Основное внимание следует уделить самоидентификации — к какой категории относит себя сам гражданин.

Такой идентификационно-психологический подход существенно расширяет границы среднего класса в России. В частности, Исследовательский центр рекрутингового портала Supеrjob в апреле провел опрос о том, кого россияне считают бедными и богатыми. Выяснилось, что бедным считается тот, кто зарабатывает менее 18 тысяч рублей в месяц, богатым — человек с ежемесячным доходом от 447 тысяч рублей.

По данным Росстата, средние зарплаты ниже 18 тысяч рублей встречаются сейчас только в сфере образования (минимум — 13 521 рубль в месяц), социальных услуг (14 731 рубль) и в "почтовой связи и курьерской деятельности" (17 844 рубля). Зарплату более 18 тысяч рублей получают около 72% работающих россиян.

Отметим, что по результатам опроса, проведенного Росстатом во второй половине 2017 года, совокупная доля россиян, оценивающих свое текущее материальное положение как "хорошее" и "очень хорошее", впервые за два года превысила восемь процентов, а доля оценок "среднее" выросла до рекордных 66,5%. Сумма "хороших" и "средних" оценок (74,5%) практически совпадает с долей россиян, получающих больше 18 тысяч рублей в месяц и не считающих себя бедными.

Какой класс? Буржуазия!

Именно классификация по самоощущению наиболее продуктивна, если речь идет не о прослойке населения с определенным уровнем дохода и материальной обеспеченности, а именно о социальном классе — "совокупности людей, занимающих в сходных условиях сходную позицию, что приводит к выработке сходных практик".

Cредний класс интересен социологам и политологам именно из-за своей особой роли в социальных процессах. Прежде всего, его представители оптимистично настроены по поводу будущего: у них хорошее образование и высокая квалификация, поэтому они уверены, что не потеряют свою работу.

Отметим, что, по результатам опроса Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, в марте лишиться работы опасались лишь 21,5% трудоустроенных граждан. Всего два года назад этот показатель был на уровне 40%.

Уменьшилось и беспокойство в связи с возможным снижением зарплаты. По этому поводу не испытывают тревоги 69,3% респондентов (в 2016-м — 53,2%).

Средний класс считается социально-политическим "стабилизатором" общества. Ведь ему есть что терять в случае революций и потрясений — работу, имущество, уверенность в завтрашнем дне.

Поэтому средний класс в основном не участвует в уличных беспорядках и других насильственных политических действиях. По оценкам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сегодня в России 71% населения не поддерживает протесты (типа майской акции против избрания Владимира Путина на новый срок).

Наконец, одна из важнейших социальных характеристик среднего класса — "модернизационная направленность": его представители видят и ценят перспективы роста, отрицая застой. По опросу ВЦИОМ, накануне президентских выборов почти 90% россиян говорили, что России сейчас нужны преобразования, при этом 59% выступили за "перемены в большинстве сфер".

Легко заметить, что примерно семь из десяти российских граждан по многим критериям психологической самоидентификации занимают одинаковую позицию: 71% населения высказывается против политических протестных акций, более 70% не опасаются лишиться работы, 69% не боятся снижения зарплаты, 74,5% считают свое материальное положение хорошим или средним.

Это гораздо больше, чем любые оценки, основанные на размере личного дохода. И с точки зрения влияния на судьбу страны именно эти 70% населения следует считать средним классом.