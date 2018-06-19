Иранский министр не поддержит решение увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+

ВЕНА, 19 июн — РИА Новости. Министр нефти Ирана Бижан Зангане не поддержит решение даже о небольшом увеличении добычи нефти в рамках смягчения сделки по сокращению добычи нефти (ОПЕК+), поскольку уверен, что цены на нефть остаются высокими из-за президента США Дональда Трампа.

На вопрос журналистов, поддержит ли Иран возможное решение стран ОПЕК+ о небольшом увеличении добычи нефти, Зангане ответил: "Я не хочу и не поддерживаю увеличение, потому что я верю, что высокие цены на нефть остаются высокими из-за Трампа, потому что высокие цены оказывают поддержку сланцевой добычи США.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

В Вене 21 июня состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а 22 июня последует заседание стран ОПЕК, 23 июня состоится встреча всех 24 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Как ожидается, в течение этих встреч будет обсуждаться возможность увеличения добычи в рамках сделки ОПЕК+.