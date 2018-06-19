Аварийный сброс: почему Россия вывела деньги из госдолга США

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Россия за месяц вдвое сократила вложения в государственные облигации США — беспрецедентная распродажа. Теперь доля трежерис в резервах страны не превышает десяти процентов. Почему Центробанк пошел на такие меры и решится ли Китай окончательно добить рынок американского госдолга — в материале РИА Новости.

Резкое сокращение

Как следует из данных, опубликованных Минфином США, Банк России продал американских облигаций на 47,5 миллиарда долларов, и к 1 мая в ЦБ их осталось лишь на 48,7 миллиарда долларов.

В рейтинге держателей госдолга США Москва опустилась сразу на шесть позиций — с 16-го на 22-е место.

И хотя Россия никогда не лидировала в этом списке, нынешний объем американских облигаций в портфеле ЦБ можно считать мизерным. Еще в 2010 году вложения в данный финансовый инструмент были втрое больше и превышали 176 миллиардов долларов.

Из отчетности Банка России видно, что порядка 30 миллиардов долларов, выведенных из американских облигаций, размещены на депозитах за рубежом. Остальные 17 миллиардов инвестированы в ценные бумаги других государств.

Стратегическое решение

Одна из главных причин распродажи — санкции, введенные в апреле Вашингтоном против Москвы. Тогда же активно обсуждалась возможность ограничений и в отношении российского госдолга.

ЦБ ясно дает понять: финансировать бюджет государства, проводящего откровенно недружественную политику, Москва не намерена.

Впрочем, такое решение выглядит логичным не только с политической, но и с экономической точки зрения. После введения санкций против "Русала" и других отечественных компаний российский финансовый рынок испытал шок.

"При плохом развитии событий дело может кончиться заморозкой активов, с чем уже столкнулись Казахстан и Иран. Поэтому финансовые власти приняли экстренные меры по перетряхиванию валютного портфеля", — поясняет Андрей Верников, замдиректора по инвестиционному анализу компании "Церих Кэпитал Менеджмент".

Наконец, сброс трежерис — это снижение финансовой зависимости от США. Американскому долгу Россия, как, впрочем, и другие страны, все больше предпочитает золото — на его долю в международных резервах страны приходятся рекордные 18 процентов. Российские вложения в драгметалл вплотную приблизились к долларовым. Накопление золота — это и защита от валютных рисков, и страховка от санкций, и, разумеется, возможность заработать.

Подкосили рынок

Аналитики отмечают: нынешняя распродажа беспрецедентна для всего рынка американского госдолга.

В конце апреля доходность десятилетних гособлигаций США достигла критической отметки в три процента, спровоцировав падение самих бумаг. По мнению экономистов, подобная доходность, не наблюдавшаяся с 2008 года, не сулит американской экономике ничего хорошего. В такой ситуации игроки начинают учитывать перспективу повышения ставок. А это, как полагает инвестор-миллиардер, "король облигаций" Джеффри Гундлах, подогревает опасения грядущего краха рынка.

© AP Photo / Richard Drew Работа Нью-Йоркской фондовой биржи во время объявления о решении ФРС США поднять учетную ставку. 16 декабря 2015 года © AP Photo / Richard Drew Работа Нью-Йоркской фондовой биржи во время объявления о решении ФРС США поднять учетную ставку. 16 декабря 2015 года

"ФРС настроена на дальнейшее повышение ставки, значит, доходность по американским обязательствам продолжит расти. Соответственно, их стоимость будет снижаться", — отмечает Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер".

В росте доходности трежерис виновата не только Россия. Американские гособлигации распродавала и Япония — второй крупнейший держатель госдолга США. Объем трежерис в резервах страны снизился до минимума с октября 2011 года. Причем Токио избавляется от этих бумаг три квартала подряд.

Китай способен обвалить доллар

Аналитики предупреждали: если Вашингтон не откажется от торговой войны c Китаем, Пекин может присоединиться к России с похожими объемами продаж. А война, в общем-то, идет полным ходом. Трамп ввел ввозную пошлину в 25 процентов на импорт из Китая на сумму 50 миллиардов долларов в год. Китай ответил 25-процентным налогом на 659 наименований товаров, импортируемых из США.

© AP Photo / Mark Schiefelbein Представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн на пресс-конференции в Министерстве торговли в Пекине. 29 марта 2018 года © AP Photo / Mark Schiefelbein Представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн на пресс-конференции в Министерстве торговли в Пекине. 29 марта 2018 года

Еще в конце марта Пекин предостерег Вашингтон от торговой войны. Китай — крупнейший держатель американских долгов, речь идет о сумме больше триллиона долларов. Сброс этих бумаг способен привести к самым разрушительным последствиям.

В 2017-м Пекин уже продал рекордное количество государственных облигаций США, внеся солидный вклад в рост их доходности. Если распродажа продолжится, это дорого обойдется американской экономике.

В первую очередь повысится стоимость заимствований, а это уже прямой удар по деловой активности. Кроме того, примеру Китая могут последовать другие страны. Доллар же понесет статусные потери и еще на шаг приблизится к тому, чтобы утратить ведущую роль в мировой финансовой системе.