Почти в два раза: Россия сократила вложения в госдолг США

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия сократила в апреле свои вложения в американские казначейские бумаги почти в два раза — на 47,5 миллиарда долларов до 48,7 миллиарда, следует из данных, опубликованных на сайте минфина США.

Таким образом Россия опустилась в рейтинге стран держателей этих бумаг с 16-й строки на 22-ю.

Лидеры по-прежнему Китай (владеет этими бумагами на 1,18 триллиона долларов) и Япония (1,03 триллиона).

Российский сенатор Алексей Пушков назвал логичным шагом по снижению финансовой зависимости от США решение России избавиться от половины американских государственных долговых бумаг.

"Россия снижает финансовую зависимость от США: в апреле сократила вклады в госбумаги США на 47,5 миллиардов — почти на 50 процентов. Логичное решение", — написал сенатор в Twitter.

Возможные санкции против госдолга России

Ранее в американском конгрессе предложили ввести санкции против российских финансовых институтов. Законопроект предлагает в полугодичный срок запретить гражданам и постоянным жителям США любые транзакции с российским суверенным долгом и ввести санкции против 7 российских банков: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Внешэкономбанка.

Позднее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России, которые могли коснуться госдолга. Американский минфин отметил, что такой шаг может негативно сказаться не только на российских, но и на американских инвесторах и компаниях.

Глава Минфина России Антон Силуанов, комментируя возможность введения санкций против госдолга, заявил, что ведомство не планирует создавать специальных инструментов для выкупа ОФЗ с рынка в случае такого шага со стороны Вашингтона.

"Нет, Минфин специальный банк (для выкупа ОФЗ на случай санкций. — Прим. ред.) не обсуждает. В любом случае, у нас создан Промсвязьбанк, я думаю, может быть, этот банк имеется в виду. Мы не можем создавать на каждую операцию свой банк. Все-таки это должны делать наши обычные банки, несмотря ни на что", — сказал министр журналистам, комментируя публикации в СМИ о рассмотрении правительством возможности создания специального банка для выкупа госдолга с рынка.

Силуанов уверен, что если будут введены санкции на новые выпуски долга, то отечественные финансовые институты, банки справятся с теми объемами бумаг, которые предусмотрены Минфином.

Госдолг США

Сейчас госдолг США превышает 20 триллионов долларов. Около трети этой суммы приходится на государства-инвесторы. По сравнению с другими пакет России достаточно скромный.

"Лидируют Китай и Япония, чьи вложения превышают триллион на каждого. Доля России в госдолге США — около одного процента и примерно три процента от того, чем владеют иностранные государства", — говорит эксперт-аналитик "Финама" Алексей Калачев.

Эксперты объясняют начавшийся выход России из ценных бумаг США тем, что Вашингтон не всегда выполняет обязательства перед кредиторами. Наглядный пример — Иран.

Восточный вектор

Международные валютные резервы России размещены не только в государственных облигациях США. Большая часть — примерно 125 миллиардов долларов — инвестирована в ценные бумаги других стран, в частности Франции, Германии и Великобритании.

Эксперты в условиях санкционного противостояния Россия советуют вкладываться в ценные бумаги Японии и Китая.

Доходность гособлигаций КНР выше американских. В зависимости от сроков погашения — 3,2-4,14%, тогда как бумаги США торгуются не выше 3%.

Китайские облигации вполне надежны — учитывая объемы экономики и размеры золотовалютных резервов, которые в прошлом году превысили 3,3 триллиона долларов.

Японский госдолг с точки зрения доходности менее привлекателен, но столь же надежен. Неслучайно именно в ценные бумаги Японии активно инвестирует Пекин.