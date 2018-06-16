Конгрессмен рассказал, когда взорвется "долговая бомба" США

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. США ждет дефолт через восемь-десять лет, если власти не пойдут на значительное сокращение госрасходов, заявил в интервью телеканалу Fox News конгрессмен-республиканец Энди Биггс.

Конгрессмен отмечает, что бюджетные ассигнования в 2018 году составили 1,3 триллиона долларов. При этом, по расчетам Биггса, они не должны превышать 700 миллиардов долларов.

"Это "эффект колеи". Дорога, по которой мы идем, не самая лучшая, и мы это знаем, но уйти с нее и встать на оптимальную — это болезненно в краткосрочной перспективе. Они (парламентарии — ред.) считают, что это обернется слишком большими политическими потерями. Но если мы этого не сделаем, каждый день промедления будет лишать нас каких-то вариантов, с помощью которых мы могли бы решить проблему и компенсировать дефицит. Вот в чем настоящая проблема: у нас структурный дефицит. Мы тратим больше, чем получаем, и вынуждены занимать деньги", — заявил конгрессмен.

Биггс выразил мнение, что на решение проблемы у американских властей не больше десяти лет — к 2026 году фонд программы медицинского страхования престарелых (Medicare) будет истощен.

Отвечая на вопрос ведущего о "долговой бомбе", взрыв которой, по его выражению, разрушит американскую экономику, Биггс ответил: "Да. Думаю, мы движемся к пропасти".

"Можно будет обесценить деньги, объявить дефолт или попытаться повысить налоги и убить свою экономику. Вот такие у нас будут варианты через восемь-десять лет. И, я считаю, просто нечестно взваливать это на будущие поколения", — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018-го финансового года Казначейство США прогнозирует дефицит в размере 833 миллиарда долларов — на четверть выше, чем в 2017-м.

Согласно оценкам Управления конгресса по бюджету, в 2019-м финансовом году дефицит американского бюджета превысит 981 миллиард, а в 2020-м — триллион долларов. Всего год назад в Бюджетном управлении конгресса полагали, что о триллионе речь пойдет не раньше 2022 года.