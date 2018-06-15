Пассажиры "Саратовских авиалиний" вернули свыше 29 тысяч билетов

САРАТОВ, 15 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пассажиры авиакомпании "Саратовские авиалинии", которая ранее прекратила полеты, вернули свыше 29,2 тысячи билетов на сумму почти 185 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе перевозчика.

"Саратовские авиалинии" прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая. Перевозки ее пассажиров после этого взяли на себя другие авиакомпании. В то же время пассажиры продолжают активно сдавать билеты, приобретенные на рейсы "Саратовских авиалиний".

"По состоянию на 15 июня, "Саратовскими авиалиниями" уже возвращено более 184,625 миллиона рублей за 29,222 тысячи билета", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что все претензии и заявления, поступающие в адрес компании, обрабатываются сотрудниками в порядке очередности. "По положениям Воздушного кодекса, срок рассмотрения претензии 30 дней с момента поступления. Все обязательства по возврату денежных средств авиакомпания выполняет. Объем обрабатываемых заявок колоссален. Приносим извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", — добавила представитель компании.