Санкт-Петербург и финский Тампере договорились укреплять сотрудничество

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко обсудил на встрече с мэром финского Тампере Лари Люлю вопросы сотрудничества в области здравоохранения, образования и науки, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

"В этом году мы отмечаем 25-летие установления побратимских связей между нашими городами. Все эти годы наши контакты динамично развиваются в самых разных сферах", — сказал Полтавченко, слова которого приводятся в сообщении.

Среди перспективных направлений губернатор назвал сотрудничество в области судостроения, здравоохранения, кооперацию петербургских медико-фармацевтического и IT-кластера с аналогичными финскими объединениями, а также образовательное и научное партнерство.

Как дополняется в сообщении, стороны договорились об обмене опытом по внедрению технологий "умного города". "В Санкт-Петербурге разработана программа "Умный Санкт-Петербург". Мы готовы поделиться нашими наработками с финскими коллегами и изучить успешный опыт в этой сфере, который есть у Тампере", — отметил Полтавченко.

Он также поддержал инициативу мэра Тампере рассмотреть возможность организации железнодорожного сообщения между городами. Этот вопрос планируется проработать совместно с РЖД.

В ходе встречи были пописаны протокол о намерениях сотрудничества в сфере медицинского образования и развития учебного, научного и медицинского кампуса между НМИЦ имени Алмазова, Университетом Тампере и Балтийским институтом Финляндии, а также соглашение о сотрудничестве между проектным офисом "Умный Санкт-Петербург" и Центром умных технологий Тампере, добавили в пресс-службе.