"Нафтогаз" предупредил о необратимых последствиях "Северного потока — 2"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко предупредил Европу о необратимых последствиях из-за реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом он написал на странице "Нафтогаза" в Facebook.
Накануне украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что участие Германии в проекте "Северный поток — 2" негативно повлияет на Украину и всю Западную Европу.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Украине следует перестать критиковать Германию за ее участие в проекте газопровода.
Катастрофа для украинского бюджета
Как отметил политолог Александр Асафов, украинская ГТС находится в плачевном состоянии и не может соответствовать интересным и выгодным для России проектам.в эфире радио Sputnik.
По его словам, ситуация изменится с открытием "Северного потока-2, и Украина не сможет претендовать на тот широкий транзитный статус.
"Поэтому она собственные проблемы пытается переадресовать в Европу, говоря об угрозе европейской энергетической безопасности", — сказал эксперт.
Он напомнил, что в Европе действует Третий энергопакет, который защищает от различных видов монополии по поставкам газа.
"Но Украина выдает свои проблемы за общеевропейские, и это обычная практика для киевских политиков и чиновников", — заключил Асафов.
По его мнению, причина таких заявлений — в потере для бюджета Украины трех миллиардов долларов.
"Именно столько она получала за транзит российского газа, когда он шел в объеме 110-115 млрд кубометров в год. После 2019 года "Газпром" будет прокачивать в лучшем случае 10-15 млрд, чтобы был запасной вариант на случай аварии", — заявил он в эфире радио Sputnik.
По словам Суздальцева, это станет катастрофой для украинского бюджета.
"Поэтому — претензии в отношении Запада, мол, он поставил Украину в такие условия и предлагает договариваться с "агрессором", каковым нас там объявили", — заключил политолог.
"Северный поток — 2"
Украина выступает против строительства газопровода, опасаясь потерять доходы от транзита голубого топлива. Латвия, Литва и Польша также совместно заявили о неодобрении строительства "Северного потока — 2", назвав его "политическим проектом". Кроме того, против него выступают США, так как у них есть амбициозные планы по экспорту в Европу своего газа.
Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам президента Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.