"Нафтогаз" предупредил о необратимых последствиях "Северного потока — 2"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко предупредил Европу о необратимых последствиях из-за реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом он написал на странице "Нафтогаза" в Facebook.

По мнению Витренко, реализация проекта "убьет конкуренцию на европейском газовом рынке под действием газового шантажа "Газпрома".

Накануне украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что участие Германии в проекте "Северный поток — 2" негативно повлияет на Украину и всю Западную Европу.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Украине следует перестать критиковать Германию за ее участие в проекте газопровода.

Катастрофа для украинского бюджета

Как отметил политолог Александр Асафов, украинская ГТС находится в плачевном состоянии и не может соответствовать интересным и выгодным для России проектам.

"На Украине, конечно, надеются на сохранение выгодных для себя условий: чтобы и не вкладываться в ремонт, и продолжать получать деньги за транзит", — заявил он в эфире радио Sputnik

По его словам, ситуация изменится с открытием "Северного потока-2, и Украина не сможет претендовать на тот широкий транзитный статус.

"Поэтому она собственные проблемы пытается переадресовать в Европу, говоря об угрозе европейской энергетической безопасности", — сказал эксперт.

Он напомнил, что в Европе действует Третий энергопакет, который защищает от различных видов монополии по поставкам газа.

"Но Украина выдает свои проблемы за общеевропейские, и это обычная практика для киевских политиков и чиновников", — заключил Асафов.

В свою очередь, политолог Андрей Суздальцев выразил мнение, что Киев пытается переложить ответственность за свои потери на Европу.

По его мнению, причина таких заявлений — в потере для бюджета Украины трех миллиардов долларов.

"Именно столько она получала за транзит российского газа, когда он шел в объеме 110-115 млрд кубометров в год. После 2019 года "Газпром" будет прокачивать в лучшем случае 10-15 млрд, чтобы был запасной вариант на случай аварии", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По словам Суздальцева, это станет катастрофой для украинского бюджета.

"Поэтому — претензии в отношении Запада, мол, он поставил Украину в такие условия и предлагает договариваться с "агрессором", каковым нас там объявили", — заключил политолог.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает создание двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

Украина выступает против строительства газопровода, опасаясь потерять доходы от транзита голубого топлива. Латвия, Литва и Польша также совместно заявили о неодобрении строительства "Северного потока — 2", назвав его "политическим проектом". Кроме того, против него выступают США, так как у них есть амбициозные планы по экспорту в Европу своего газа.

Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам президента Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.