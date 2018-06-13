"Теремок" закрыл свои рестораны в Нью-Йорке

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания "Теремок" закрыла две точки в Нью-Йорке. Об этом сообщил РИА Новости основатель "Теремка" Михаил Гончаров.

"Да, мы закрылись. Я решил не комментировать ситуацию, чтобы избежать ненужных политических спекуляций. Мы столкнулись с враждебностью, об этом в марте было уже сказано. Больше добавить нечего", — сказал основатель сети.

Первый ресторан "Теремок" в Нью-Йорке открылся в июне 2016 года, осенью того же года открылась и вторая точка. Однако в конце марта 2018 года Гончаров написал на своей странице в Facebook, что сеть столкнулась "с откровенной враждебностью должностного лица" — санитарного инспектора в Нью-Йорке.

"Теремок" — одна из крупнейших российских сетей общественного питания. Первый ресторан "Теремок" открылся в Москве в 1999 году, а сейчас сеть насчитывает порядка 300 ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах страны.