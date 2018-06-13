Россия и Боливия намерены противостоять глобальным вызовам в экономике

Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 13 июня 2018

Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 13 июня 2018

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия и Боливия подтвердили сотрудничество в сфере противодействия глобальным вызовам и угрозам в мировой экономике, среди которых нарастание геополитической напряженности, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров двух лидеров Владимира Путина и Эво Моралеса.

"Стороны подтвердили решимость активно сотрудничать в сфере противодействия глобальным вызовам и угрозам в мировой экономике, среди которых нарастание геополитической напряженности, неравномерность темпов развития национальных экономик, регионализация экономического сотрудничества, неустойчивость мировой финансовой системы, накопление суверенной задолженности, волатильность мировых цен на энергетические и сырьевые ресурсы", — говорится в документе.

Как отмечается далее в документе, в этой связи была подчеркнута важность совместных усилий по поддержанию устойчивого, сбалансированного и всеобъемлющего роста мировой экономики, отмечена "взаимная нацеленность на развитие тесной координации… в интересах создания более справедливого и равноправного международного экономического порядка".

Отмечая важность многосторонней торговой системы и роль ВТО, Путин и Моралес, согласно документу, высказались за противодействие попыткам фрагментации этой системы и за необходимость объединения усилий для сохранения эффективности переговоров в организации.