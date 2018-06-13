Швеция объяснила Украине, почему дала согласие на "Северный поток – 2"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Посол Швеции на Украине Мартин Хагстрем объяснил Киеву, почему его страна дала разрешение на строительство "Северного потока — 2" в своей исключительной экономической зоне.

В статье для "Европейской правды" дипломат написал, что газопровод проложат за пределами территориальных вод Швеции, то есть в международных водах, поэтому страна вынуждены принимать решения в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Этот документ дает право всем государствам прокладывать подводные кабели и трубопроводы в континентальном шельфе за пределами территории прибрежного государства.

Согласно Конвенции, права Швеции как прибрежного государства в этом случае ограничиваются принятием "разумных мер" для разведки континентального шельфа, разработки его природных ресурсов и предотвращения загрязнения от трубопроводов.

"В иных случаях прибрежное государство "не может препятствовать прокладке или поддержанию в исправности таких трубопроводов", — отметил Хагстрем.

Посол также заверил, что Швеция не имеет экономических интересов в "Северном потоке — 2".

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Против проекта выступают некоторые страны. Среди них Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.