Россия вошла в топ-5 стран Европы по проектам с иностранными инвестициями

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия заняла пятое место в топ-15 стран Европы по количеству проектов с участием прямых иностранных инвестиций (ПИИ), поднявшись на две строчки рейтинга по сравнению с 2016 годом, говорится в "Исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы 2017", проведенного компанией EY.

Авторы исследования отмечают, что количество созданных рабочих мест в рамках проектов ПИИ в России увеличилось, достигнув рекордного значения более чем в 25 тысяч, их число возросло по сравнению с 2016 годом более чем на 10 тысяч. Доля проектов с прямыми иностранными инвестициями в России составляет 4%.

Первые четыре строчки в рейтинге не изменились по сравнению с предыдущим исследованием. Их заняли Великобритания с долей ПИИ в 18%, Германия (17%), Франция (15%) и Нидерланды (5%). В целом по итогам 2017 года инвесторы вложили средства более чем в 6 тысяч проектов на территории Европы. "Основным фактором, вызывающим беспокойство инвесторов, стала геополитическая нестабильность – такого мнения придерживаются 42% респондентов, вкладывающих средства в европейские проекты", — отмечается в исследовании.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) EY презентовала исследование, согласно которому иностранные инвесторы в 2017 году вложили средства в рекордное количество проектов на территории России – 238.

Количество проектов с иностранными инвестициями в России в 2017 году стало самым большим за все время проведения исследования — с 2010 года. В прошлом году иностранцы проинвестировали на 33 проекта больше, чем годом ранее. Таким образом, темпы роста составили 16%, что значительно опережает результат 2016 года (2%).

Как и в 2016 году, в прошлом году зарубежные инвесторы вкладывали средства преимущественно в развитие новых производственных мощностей (202 проекта) в России, а не в расширение уже существующего бизнеса (36 проектов).