Минтруд предложил ограничить количество иностранных работников в России

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает сократить количество иностранных работников в некоторых сферах деятельности в 2019 году, сообщает пресс-служба Минтруда России.
Квота в размере 80% будет предусмотрена на привлечение иностранных сотрудников в сфере строительства. Ограничение согласовано с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уточнили в ведомстве. Сейчас квоты в этой сфере отсутствуют.
Отмечается, что этот документ позволит регулировать привлечение иностранной рабочей силы в отдельные виды экономической деятельности с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан России.
Также планируется установить исключение по допустимой доле в сфере выращивания овощей для Приморского края и Астраханской области, в сфере строительства – для Хабаровского края, Амурской области и Москвы.