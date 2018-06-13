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Экономика

Минтруд предложил ограничить количество иностранных работников в России

17:1313.06.2018
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРабочие из КНДР на строительстве в России. Архивное фотоРабочие из КНДР на строительстве в России. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает сократить количество иностранных работников в некоторых сферах деятельности в 2019 году, сообщает пресс-служба Минтруда России.

Российские пограничники в наряде. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Минтруд России разместил на общественное обсуждение проект постановления правительства России об установлении на 2019 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности", — говорится в сообщении.

Квота в размере 80% будет предусмотрена на привлечение иностранных сотрудников в сфере строительства. Ограничение согласовано с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уточнили в ведомстве. Сейчас квоты в этой сфере отсутствуют.

Отмечается, что этот документ позволит регулировать привлечение иностранной рабочей силы в отдельные виды экономической деятельности с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан России.

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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В сообщении добавляется, что проектом постановления предлагается сохранить установленную на текущий год допустимую долю иностранных работников в некоторых сферах экономической деятельности, за исключением строительства, деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта и работы автомобильного грузового транспорта.

Также планируется установить исключение по допустимой доле в сфере выращивания овощей для Приморского края и Астраханской области, в сфере строительства – для Хабаровского края, Амурской области и Москвы.

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Экономика
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Тузик Дворовый
Предлогаю лучше ограничить количество заграничной недвижимости и счетов в заграничных банках у чиновников и членов их семей, в идеале до нуля
17:18
13.06.2018
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Ар Славински
Грамотная и выверенная политика поможет стране заделывать дыры в каких-то сферах, а где-то сохранить места за гражданами РФ.
17:25
13.06.2018
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