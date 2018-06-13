ФАС ожидает сохранения тренда на снижение биржевых цен на нефтепродукты

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ожидает, что тренд на снижение биржевых цен на нефтепродукты продолжится, что ретранслируется на мелкий опт, заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
Он также отметил, что в адрес всех компаний, и вертикально-интегрированных, и независимых, были направлены письма ФАС, в соответствии с которыми вертикально-интегрированным компаниям надлежит повысить объёмы продаж топлива на бирже, не менее чем на 3% к аналогичному периоду прошлого года. Это касается и бензина, и дизельного топлива, и керосина, добавил Голомолзин.
"Именно эти решения дают нам основания рассчитывать на то, что тот боковой тренд, который сложился с понижательной тенденцией, он продолжится и на этой неделе", — уверен замглавы ФАС.
Голомолзин признал, что с учетом того, цена на нефть находится на уровне около 76 долларов за баррель, это несет определённое напряжение для внутреннего рынка нефтепродуктов. "То есть сейчас та доходность, которая есть у независимых АЗС, она ниже, чем в периоды стабильного топливообеспечения, но она находится на уровне, характерном для пиковых периодов прошлого года, может быть, чуть более напряженная", — пояснил он.
"В этом смысле, если произойдёт дальнейшее снижение цен в биржевом сегменте и связанном с ним внебиржевом сегменте и мелко-оптовом сегменте, то удастся выйти на параметры, характерные для аналогичного периода прошлого года. Эта неделя (является ключевой)", — заключил он.