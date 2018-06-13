ФАС ожидает сохранения тренда на снижение биржевых цен на нефтепродукты

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ожидает, что тренд на снижение биржевых цен на нефтепродукты продолжится, что ретранслируется на мелкий опт, заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

"Мы ожидаем, что тренд на снижение (биржевых цен на топливо — ред.), продолжится. Сейчас соответствующие торговые сессии будут проходить. Совещание, которое мы проводили в пятницу вместе с коллегами в Минэнерго, мы договорились, что снижение оптовых цен также будет транслировано в мелко-оптовый сегмент", — сказал Голомолзин на селекторном совещании по ситуации на рынке нефтепродуктов.

Он также отметил, что в адрес всех компаний, и вертикально-интегрированных, и независимых, были направлены письма ФАС, в соответствии с которыми вертикально-интегрированным компаниям надлежит повысить объёмы продаж топлива на бирже, не менее чем на 3% к аналогичному периоду прошлого года. Это касается и бензина, и дизельного топлива, и керосина, добавил Голомолзин.

"Именно эти решения дают нам основания рассчитывать на то, что тот боковой тренд, который сложился с понижательной тенденцией, он продолжится и на этой неделе", — уверен замглавы ФАС.

Он также отметил, что компании обязаны представить в ФАС информацию о результатах всех произошедших изменений, во всех сегментах (в крупно-оптовом, мелко-оптовом и розничном) до 18 июня.

Голомолзин признал, что с учетом того, цена на нефть находится на уровне около 76 долларов за баррель, это несет определённое напряжение для внутреннего рынка нефтепродуктов. "То есть сейчас та доходность, которая есть у независимых АЗС, она ниже, чем в периоды стабильного топливообеспечения, но она находится на уровне, характерном для пиковых периодов прошлого года, может быть, чуть более напряженная", — пояснил он.

"В этом смысле, если произойдёт дальнейшее снижение цен в биржевом сегменте и связанном с ним внебиржевом сегменте и мелко-оптовом сегменте, то удастся выйти на параметры, характерные для аналогичного периода прошлого года. Эта неделя (является ключевой)", — заключил он.