В Москве цены на бензин за пять дней изменились только на АЗС Shell

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Цены на бензин и дизельное топливо на столичных АЗС с 9 по 13 июня изменились только на заправках сети Shell, на других остались без изменений, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА).
При этом данные изменения вызваны в основном ценами на заправках Shell, где средняя цена дизельного топлива выросла на 28 копеек, до 45,14 рубля за литр. Цена бензина Аи-92 снизилась на 17 копеек, до 43,09 рубля за литр, Аи-95 также снизился на 7 копеек, до 46,6 рубля за литр.
Цены на нефтепродукты в РФ в последнее время резко возросли. В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Кабмин принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности, если компании нарушат обязательства о заморозке цен.