В Москве цены на бензин за пять дней изменились только на АЗС Shell

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Цены на бензин и дизельное топливо на столичных АЗС с 9 по 13 июня изменились только на заправках сети Shell, на других остались без изменений, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА).

Согласно данным ассоциации, средневзвешенные цены на АЗС Москвы на дизельное топливо выросли на 1 копейку и составили 44,36 рубля за литр, на Аи-92 — остались без изменений на уровне 42,52 рубля за литр, на Аи-95 — подешевели на 1 копейку, до 45,82 рубля за литр.

При этом данные изменения вызваны в основном ценами на заправках Shell, где средняя цена дизельного топлива выросла на 28 копеек, до 45,14 рубля за литр. Цена бензина Аи-92 снизилась на 17 копеек, до 43,09 рубля за литр, Аи-95 также снизился на 7 копеек, до 46,6 рубля за литр.

Цены на нефтепродукты в РФ в последнее время резко возросли. В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Кабмин принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности, если компании нарушат обязательства о заморозке цен.