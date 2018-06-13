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Экономика

Аксаков рассказал, почему вскоре исчезнет понятие "цифровые деньги"

14:3213.06.2018
(обновлено: 14:33 13.06.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков. Архивное фотоПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Из законопроектов "О цифровых финансовых активах" (криптовалютах и токенах) и "О краудфандинге" уберут понятия "цифровые деньги" и "цифровая валюта", рассказал журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах круглого стола "Цифровые финансовые активы (ЦФА) для банков, фондов и крупного капитала: позиция регулятора и решения для инвесторов".

Продюсер Сергей Сельянов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Все они уже прошли первое чтение. В частности, один из законопроектов дает определение "цифровым финансовым активам", относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что такие активы не являются законным средством платежа на территории РФ.

Банк России неоднократно заявлял, что не считает допустимым обмен криптовалют на рубли, валюту или иное имущество, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций. В то же время регулятор считает допустимым разрешить такой обмен для токенов, выпускаемых в рамках российских ICO и не имеющих платежной функции.

БОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

По словам Аксакова, в настоящее время все три законопроекта "переписываются".

Монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"Сейчас все они переписываются в соответствии с единым подходом. … Понятие "цифровые деньги" и "цифровая валюта" совершенно точно уйдут из оборота, они вообще нигде не будут фигурировать в законодательстве. Но фактически цифровые деньги будут фигурировать как "цифровые права", обмен которых будет разрешён", — рассказал он. "Термин "криптовалюты" мы вообще уберем", — добавил депутат.

По словам Аксакова, в законе "О цифровых финансовых активах" будет общее определение и, возможно, туда "перекочует тема, связанная с инвестиционными платформами и краудфандингом". К этому относятся и правоотношения, связанные с эмиссией, правами инвесторов и эмитентами. В законопроекте о поправках в ГК РФ будет указано лишь о "цифровых правах" и смарт-контрактах. "Поскольку они будут использоваться в правоотношениях, возникающих по поводу не только цифровых финансовых активов, но и других предметов", — пояснил он.

Аксаков также рассказал, что разделять токены на utility token и security token по примеру американской Комиссии по биржам и ценным бумагам (SEC) не планируется.

Согласно определению регулятора США, utility токен используется для приобретения каких-то функций в сервисе и различных видов услуг в проекте, а security токен — это инвестиционный токен, и он дает владельцу право на реализацию инвестиционных интересов.

Криптообменник Сберкоин в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Пока — нет (не планируется так разделять – ред.). Токен — цифровое право, а там дальше как он работает – прерогатива Центробанка. Сначала он, очевидно, для проведения процедуры ICO будет выпускаться, использоваться как security", — сообщил он.

"Что касается использования (токена – ред.) в качестве средства платежа, расчета, обмена – это уже следующий этап, после тестирования, когда ЦБ посмотрит, несет ли риск этот инструмент как средство платежа, расчета для финансовой системы", — отметил Аксаков.

НАЛОГОВЫЕ ВОПРОСЫ

Аксаков добавил, что в настоящее время обсуждается также вопрос о введении изменений в Налоговый кодекс РФ. "Нам что-то надо будет поменять в Налоговом кодексе, чтобы описать, каким образом "цифровые права" будут учитываться в целях налогообложения. То есть, цифровые активы будут учитываться не как имущество, а как новый вид имущественных цифровых прав", — рассказал он.

Он добавил, что эти поправки, скорее всего, будут вноситься после принятия пакета из трех законопроектов.

"Введение понятия цифрового права даёт возможным развиваться разным направлениям цифровизации. Сейчас реализуется много проектов на блокчейне в области интеллектуальной собственности, недвижимости, земельных отношений — и под эти цели с точки зрения юридической реализации налогообложения больше подходит категория не имущества, а цифровых прав, и цифровой финансовый актив будет одним из его направлений", — отметил глава думского комитета.

ОПЕРАТОРЫ И ИНВЕСТОРЫ
Сувенирная монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Изменения в терминологии и определениях могут коснуться и инвесторов и инвестиционных площадок, отметил Аксаков. Так, в настоящее время обсуждаются определения квалифицированных, неквалифицированных и профессиональных инвесторов.

"ЦБ будет принимать решение, опять же, кого допускать и с каким объемом средств для приобретения этих инструментов (токенов – ред.). Нам еще надо принять изменения в закон о рынке ценных бумаг, касающийся квалифицированных и неквалифицированных, профессиональных (инвесторов – ред.). Но сейчас работа идет. Я думаю, может быть, вместе это сделаем", — рассказал он.

Оператор обмена токенов и инвестиционные площадки могут быть объединены, также сообщил глава думского комитета.

"Он (оператор обмена токенов – ред.) пока есть, но я допускаю, что мы просто объединим с инвестиционной платформой, потому что в обыденном, когда смотришь, то все должно работать как у нас с фиатными деньгами: есть пункты обмена валюты и есть биржи. Биржи для инвестиций, а валютообменники — для обмена. Но когда начинаешь вникать, то оказывается, что во всех случаях это инвестирование. То есть, ничем не отличается работа инвестиционной платформы", — пояснил он.

"Но есть и другой подход, что должны быть операторы обмена, что надо оставить (их – ред.). Я думаю, что дня через три будет понятно", — заключил Аксаков.

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