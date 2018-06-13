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Экономика

В Турции запустили газопровод TANAP

12:0113.06.2018
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© REUTERS / Presidential Palace / Kayhan OzerПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на торжественной церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в городе Эскишехир. 12 июня 2018Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на торжественной церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в городе Эскишехир. 12 июня 2018
© REUTERS / Presidential Palace / Kayhan Ozer

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Турции запустили Трансанатолийский газопровод (TANAP), предназначенный для транспортировки топлива из Азербайджана в Европу. Официальная церемония открытия прошла в провинции Эскишехир.

Марош Шефчович. Архивное фото
© AP Photo / Thierry Monasse
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На мероприятие приехали президенты Турции, Азербайджана, Сербии, Украины, а также лидер непризнанной Турецкой республики Северного Кипра.Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии заявил, что странам удалось закончить строительство магистрали раньше срока.

"Политическая воля ускорила реализацию этого проекта. Это будет самый большой газопровод в Европу", — сказал он.

По его словам, первые поставки газа в ЕС начнутся в июне 2019 года.

Трансанатолийский газопровод заложили в 2015 году. Пропускная способность TANAP составляет 16 миллиардов кубометров в год. Около шести миллиардов кубометров газа планирует забирать Анкара, оставшееся голубое топливо пойдет на европейские рынки.

Желания Украины

Панорама города Баку и Бакинской бухты в Каспийском море. Архивное фото
© РИА Новости / Мурад Оруджев
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В свою очередь, украинский лидер Петр Порошенко в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что страна хочет получать природный газ по новому турецкому газопроводу TANAP через Болгарию и Румынию.

По его словам, Киев благодарен за возможность получать газ из Турции и Азербайджана.

"В будущем мы сможем найти возможность привлечь больше природного газа с Азербайджана, с каспийского региона не только в страну, но и в весь регион, связанный с Украиной через украинскую ГТС", — отметил Порошенко

России это не угрожает

Как отметил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, открытый газопровод не представляет серьезной угрозы российским интересам, поскольку Европа имеет дефицит и достаточно большие запросы в отношении газа.

Вид на Адриатическое море. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Уткин
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"Европа имеет дефицит и достаточно большие запросы в отношении газа", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, этот газопровод не покроет этот дефицит, и Европа не проживет без российского газа, без "Южного потока" и его продолжения.

"Трансанатолийский газопровод — это достаточно давняя идея, она рассматривается уже несколько десятилетий", — подчеркнул эксперт, добавив, что Турция хочет играть роль достаточно мощного военно-политического и экономического игрока.

По мнению Шаповалова, если Киев будет получать природный газ по TANAP через Болгарию и Румынию, цены на природное топливо для потребителей только вырастут.

"Если мы посмотрим на маршрут, <…> то мы поймем, что себестоимость этого газа будет в разы выше, чем тот газ, который Украина получает из России", — сказал он.

"С точки зрения экономических расчетов, это абсолютный абсурд. Но мы видим, что Украина с радостью включается даже в такие абсурдные планы", — заключил Шаповалов.

Зависимость стран Европы от российского газа
© РИА Новости, Инфографика
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Зависимость стран Европы от российского газа
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