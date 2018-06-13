В Турции запустили газопровод TANAP

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Турции запустили Трансанатолийский газопровод (TANAP), предназначенный для транспортировки топлива из Азербайджана в Европу. Официальная церемония открытия прошла в провинции Эскишехир.
"Политическая воля ускорила реализацию этого проекта. Это будет самый большой газопровод в Европу", — сказал он.
По его словам, первые поставки газа в ЕС начнутся в июне 2019 года.
Трансанатолийский газопровод заложили в 2015 году. Пропускная способность TANAP составляет 16 миллиардов кубометров в год. Около шести миллиардов кубометров газа планирует забирать Анкара, оставшееся голубое топливо пойдет на европейские рынки.
Желания Украины
По его словам, Киев благодарен за возможность получать газ из Турции и Азербайджана.
"В будущем мы сможем найти возможность привлечь больше природного газа с Азербайджана, с каспийского региона не только в страну, но и в весь регион, связанный с Украиной через украинскую ГТС", — отметил Порошенко
России это не угрожает
Как отметил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, открытый газопровод не представляет серьезной угрозы российским интересам, поскольку Европа имеет дефицит и достаточно большие запросы в отношении газа.
По его словам, этот газопровод не покроет этот дефицит, и Европа не проживет без российского газа, без "Южного потока" и его продолжения.
"Трансанатолийский газопровод — это достаточно давняя идея, она рассматривается уже несколько десятилетий", — подчеркнул эксперт, добавив, что Турция хочет играть роль достаточно мощного военно-политического и экономического игрока.
По мнению Шаповалова, если Киев будет получать природный газ по TANAP через Болгарию и Румынию, цены на природное топливо для потребителей только вырастут.
"Если мы посмотрим на маршрут, <…> то мы поймем, что себестоимость этого газа будет в разы выше, чем тот газ, который Украина получает из России", — сказал он.
"С точки зрения экономических расчетов, это абсолютный абсурд. Но мы видим, что Украина с радостью включается даже в такие абсурдные планы", — заключил Шаповалов.