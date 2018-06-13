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Мнение: газопровод TANAP не покроет большие запросы Европы по газу

10:0113.06.2018
(обновлено: 10:51 13.06.2018)
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© REUTERS / Presidential Palace / Kayhan OzerПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на торжественной церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в городе Эскишехир. 12 июня 2018Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на торжественной церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в городе Эскишехир. 12 июня 2018
© REUTERS / Presidential Palace / Kayhan Ozer
В Турции запустили Трансанатолийский газопровод TANAP. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, что это значит для российских газовых проектов.

В Турции во вторник, 12 июня, был торжественно открыт Трансанатолийский газопровод (TANAP), предназначенный для транспортировки газа из Азербайджана в Европу.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач (в центре)
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Эксперт: газопровод TANAP – не альтернатива "Турецкому потоку"
В торжественной церемонии запуска газопровода в турецком Эскишехире участвовали лидеры Турции, Азербайджана, Украины, Сербии, премьер Болгарии и представители ряда компаний.

В своем обращении к участникам церемонии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган особо подчеркнул, что странам удалось закончить строительство магистрали раньше срока. Он пообещал, что первые поставки газа в ЕС начнутся в июне 2019 года.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik поделился мнением, что это значит для российских газовых проектов.

"Я не думаю, что открытый газопровод представляет достаточно серьезную угрозу интересам России, поскольку Европа имеет дефицит и достаточно большие запросы в отношении газа. Конечно, этот газопровод не покроет этот дефицит, и Европа не проживет без российского газа, без "Южного потока" и его продолжения. Трансанатолийский газопровод – это достаточно давняя идея, она рассматривается уже несколько десятилетий. Турция стремится играть свою собственную роль — достаточно мощного военно-политического и экономического игрока, который имеет свое место и свое слово", — сказал Владимир Шаповалов.

Он прокомментировал желание Киева получать природный газ по TANAP через Болгарию и Румынию, о котором заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мне кажется, Украина будет рада получать газ в обход России хоть из Австралии, если будет такая возможность. Если мы посмотрим на маршрут, который должен пройти из Азербайджана в Турцию, дальше в Болгарию, Румынию и после этого на Украину, то мы поймем, что себестоимость этого газа будет в разы выше, чем тот газ, который Украина получает из России. Но очевидно, что в данной ситуации Киев не будет экономить, и это приведет к дальнейшему повышению стоимости газа для потребителей. Но самое важное для украинского руководства в данном случае – это борьба против России. Конечно, это абсолютно фантастическая идея – вести газ на Украину вокруг всего Черного моря. С точки зрения экономических расчетов, это абсолютный абсурд. Но мы видим, что Украина с радостью включается даже в такие абсурдные планы", — отметил Владимир Шаповалов.

Работа судна-трубоукладчика Пиониринг Спирит
© Фото : "Турецкий поток"
Аналитик: "Турецкий поток" избавит "Газпром" от серьезной проблемы
TANAP является альтернативой российскому проекту поставки газа в Европу — трубопроводу "Турецкий поток". Трансанатолийский трубопровод — часть Южного газового коридора. Газопровод протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP (Трансанатолийский трубопровод) и TAP (Трансадриатический трубопровод). В качестве ресурсной базы на начальном этапе рассматривается месторождение "Шах-Дениз" на шельфе Каспийского моря с запасами 1,2 триллиона кубометров газа. В конце прошлого года стоимость ЮГК оценивалась в 41,5 миллиарда долларов.

 У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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