Мнение: газопровод TANAP не покроет большие запросы Европы по газу

В Турции во вторник, 12 июня, был торжественно открыт Трансанатолийский газопровод (TANAP), предназначенный для транспортировки газа из Азербайджана в Европу.
В своем обращении к участникам церемонии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган особо подчеркнул, что странам удалось закончить строительство магистрали раньше срока. Он пообещал, что первые поставки газа в ЕС начнутся в июне 2019 года.
Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik поделился мнением, что это значит для российских газовых проектов.
"Я не думаю, что открытый газопровод представляет достаточно серьезную угрозу интересам России, поскольку Европа имеет дефицит и достаточно большие запросы в отношении газа. Конечно, этот газопровод не покроет этот дефицит, и Европа не проживет без российского газа, без "Южного потока" и его продолжения. Трансанатолийский газопровод – это достаточно давняя идея, она рассматривается уже несколько десятилетий. Турция стремится играть свою собственную роль — достаточно мощного военно-политического и экономического игрока, который имеет свое место и свое слово", — сказал Владимир Шаповалов.
Он прокомментировал желание Киева получать природный газ по TANAP через Болгарию и Румынию, о котором заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Мне кажется, Украина будет рада получать газ в обход России хоть из Австралии, если будет такая возможность. Если мы посмотрим на маршрут, который должен пройти из Азербайджана в Турцию, дальше в Болгарию, Румынию и после этого на Украину, то мы поймем, что себестоимость этого газа будет в разы выше, чем тот газ, который Украина получает из России. Но очевидно, что в данной ситуации Киев не будет экономить, и это приведет к дальнейшему повышению стоимости газа для потребителей. Но самое важное для украинского руководства в данном случае – это борьба против России. Конечно, это абсолютно фантастическая идея – вести газ на Украину вокруг всего Черного моря. С точки зрения экономических расчетов, это абсолютный абсурд. Но мы видим, что Украина с радостью включается даже в такие абсурдные планы", — отметил Владимир Шаповалов.
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