В правительстве исключили рост цен на бензин до ста рублей

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Кабмин располагает всеми инструментами, чтобы не допустить роста цен на топливо, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с представителями региональных властей.
67.8%Да, сильно ударило
16.0%Отразилось, но незначительно
4.9%Не заметил(а) повышения
11.3%У меня нет автомобиля
В воскресенье президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов в беседе с РИА Новости выразил мнение, что принимаемые правительством меры ставят под угрозу существование независимых АЗС, без которых физически невозможно обеспечить страну топливом, а цены могут взлететь до 100 рублей за литр.
Рост цен на топливо
В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты.
На этом фоне правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая.
В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности если компании нарушат обязательства о заморозке цен.