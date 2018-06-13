В правительстве исключили рост цен на бензин до ста рублей

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Кабмин располагает всеми инструментами, чтобы не допустить роста цен на топливо, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с представителями региональных властей.

"Сегодня и в СМИ, и некоторые эксперты, и представители компаний дают апокалиптические прогнозы по поводу цен к концу года — в 100 рублей. Это невозможно. Это исключено, у правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать эту ситуацию", — сказал он.

В воскресенье президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов в беседе с РИА Новости выразил мнение, что принимаемые правительством меры ставят под угрозу существование независимых АЗС, без которых физически невозможно обеспечить страну топливом, а цены могут взлететь до 100 рублей за литр.

Рост цен на топливо

В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты.

В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр.

На этом фоне правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая.

В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности если компании нарушат обязательства о заморозке цен.