Путин на встрече с принцем Саудовской Аравии планирует обсудить ОПЕК+

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в четверг планирует обсуждать вопрос о сделке с ОПЕК, но не тему плавного выхода из ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это планируется", — сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обсуждение вопроса о сотрудничестве с ОПЕК+, сделки с ОПЕК на встрече с саудовским принцем.

"Что касается выхода из ОПЕК+ — это не планируется обсуждать", — добавил он, подтвердив, что встреча Путина с наследным принцем Саудовской Аравии пройдет в четверг.

Отвечая на вопрос о том, какие еще министры и лидеры стран-участниц ОПЕК планируют визит в Россию во время ЧМ, Песков сказал: "По новым гостям, которые будут в течение месяца, мы будем вас информировать".

"Информация меняется, добавляются люди, кто-то сдвигает сроки. По мере того, как будет вырисовываться сетка четверть финалов и так далее, естественно, будут появляться новые гости, мы будем давать вам информацию", — добавил он.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщало, что Россия планирует предложить странам соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ вернуться к уровням добычи октября 2016 года, которые были выбраны отправной точкой отсчета в венской сделки. При этом предполагается, что увеличивать добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки до своих пределов страны ОПЕК+ будут пропорционально.