В ЕС приветствовали намерения поставщиков присоединиться к ЮГК

БАКУ, 13 июн – РИА Новости. Европейский союз приветствует заинтересованность потенциальных поставщиков присоединиться к проекту "Южный газовый коридор" (ЮГК), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.
В этом контексте, Шефчович отметил, что ЕС ведет переговоры с Азербайджаном и Туркменистаном в направлении реализации проекта Транскаспийской трубопроводной системы.
В 2011 году Европейский союз принял мандат на ведение переговоров о заключении юридически обязывающего договора между ЕС, Азербайджаном и Туркменистаном о строительстве Транскаспийской трубопроводной системы. ЕС впервые предложил договор в поддержку инфраструктурного проекта.
Соглашение о Транскаспийском трубопроводе заложит основу для строительства подводного трубопровода, соединяющего Туркменистан с Азербайджаном, и, в свою очередь, свяжет этот трубопровод с инфраструктурой, которая будет доставлять газ из Центральной Азии в ЕС.
"Южный газовый коридор", церемония запуска первого этапа которого состоялась 29 мая в Баку, предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.