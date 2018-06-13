В ЕС приветствовали намерения поставщиков присоединиться к ЮГК

БАКУ, 13 июн – РИА Новости. Европейский союз приветствует заинтересованность потенциальных поставщиков присоединиться к проекту "Южный газовый коридор" (ЮГК), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

"Мы считаем, что источник "Южного газового коридора" не ограничивается месторождением "Шах Дениз". Поэтому мы приветствуем интерес потенциальных дополнительных поставщиков природного газа из Каспийского региона, Центральной Азии, Ближнего Востока, Восточно-Средиземноморского региона и Черного моря присоединиться к ЮГК для дальнейшей диверсификации поставок природного газа в Европу", — приводит слова Шефчовича агентство Trend.

В этом контексте, Шефчович отметил, что ЕС ведет переговоры с Азербайджаном и Туркменистаном в направлении реализации проекта Транскаспийской трубопроводной системы.

В 2011 году Европейский союз принял мандат на ведение переговоров о заключении юридически обязывающего договора между ЕС, Азербайджаном и Туркменистаном о строительстве Транскаспийской трубопроводной системы. ЕС впервые предложил договор в поддержку инфраструктурного проекта.

Вице-президент добавил, что ЕС готов продолжить переговоры об условиях потенциальных, коммерчески жизнеспособных поставок на основе ашхабадской декларации, подписанной в мае 2015 года для обеспечения развития энергетического сотрудничества между Туркменистаном, Азербайджаном, Турцией и ЕС.

Соглашение о Транскаспийском трубопроводе заложит основу для строительства подводного трубопровода, соединяющего Туркменистан с Азербайджаном, и, в свою очередь, свяжет этот трубопровод с инфраструктурой, которая будет доставлять газ из Центральной Азии в ЕС.

"Южный газовый коридор", церемония запуска первого этапа которого состоялась 29 мая в Баку, предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.