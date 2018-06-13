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Экономика

"Почта России" попросила отложить снижение беспошлинного лимита на посылки

08:5413.06.2018
09924
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПосылки в логистическом центре Почты России во время таможенной обработки международной почты. Архивное фотоПосылки в логистическом центре Почты России во время таможенной обработки международной почты. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. "Почта России" предлагает правительству РФ перенести снижение беспошлинного порога для посылок из зарубежных интернет-магазинов с 1 тысячи евро до 200 евро на начало 2021 года, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на двух источников, знакомых с содержанием письма гендиректора "Почты" Николая Подгузова вице-премьеру Максиму Акимову.

Генеральный директор ФГУП Почта России Николай Подгузов на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Николай Подгузов: "Почта России" за 2-3 года сократит срок доставки
Сейчас проект Минфина подразумевает снижение беспошлинного порога до 500 евро с 1 июля 2018 года и до 200 евро с 1 января 2019 года. Доходы "Почты России" от услуг компаниям в интернет-торговле в 2017 году составили 48 миллиардов рублей или 30% от выручки, а доля на трансграничном рынке — 97%. "Почта России" также реализует с ВТБ проект по созданию 40 логистических распределительных центров за 35 миллиардов рублей. Снижение выручки от посылок может привести к остановке проекта с ВТБ, ссылается газета на Подгузова.

Снижение лимита без изменения технологии взимания пошлин парализует таможенное оформление на существующей инфраструктуре "Почты России". Ситуацию могло бы изменить автоматическое взимание пошлины при покупке в интернет-магазине — такую технологию "Почта России" сейчас готовит к внедрению с Федеральной таможенной службой.

Но решение до сих пор не запущено и не протестировано, поскольку нет приказа Минфина РФ о наделении "Почты России" статусом уполномоченного оператора и порядке взимания им пошлин. Такой приказ нельзя выпустить, так как до принятия новой редакции закона о таможенном регулировании, который ожидается в июле 2018 года, в российском законодательстве нет понятия "уполномоченный оператор", объяснил изданию представитель Минфина РФ.

Логотип Почты России. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Почта России" заявила об улучшении показателей работы
Кроме того, во ФГУПе указывают на негативный зарубежный опыт снижения беспошлинного порога. Так, в Швеции в начале 2018 года отменили освобождение от уплаты НДС в отношении ввозимых товаров в электронной торговле. В итоге потребители стали намного чаще отказываться от заказанных онлайн товаров. Это привело не только к затовариванию складов в почтовых отделениях, но и к расходам шведского почтового оператора, обязанного покрывать стоимость возвратных отправлений. Схожие последствия зафиксировала и "Почта Беларуси".

По словам собеседника газеты, обеспокоенность главы "Почты России" вызывает и то, что лимит в 200 евро планируется ввести не на одну посылку, а на все отправления в течение месяца. Источник газеты пояснил, что это может привести к тому, что поток международных посылок перераспределится в страны с более благоприятными условиями, например, из РФ в Казахстан. Таким образом, страна не достигнет фискальной цели и понесет ощутимые потери. В Минфине не видят риска для возникновения заторов на "Почте России", пишет газета.

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