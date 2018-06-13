МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. "Почта России" предлагает правительству РФ перенести снижение беспошлинного порога для посылок из зарубежных интернет-магазинов с 1 тысячи евро до 200 евро на начало 2021 года, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на двух источников, знакомых с содержанием письма гендиректора "Почты" Николая Подгузова вице-премьеру Максиму Акимову.
Снижение лимита без изменения технологии взимания пошлин парализует таможенное оформление на существующей инфраструктуре "Почты России". Ситуацию могло бы изменить автоматическое взимание пошлины при покупке в интернет-магазине — такую технологию "Почта России" сейчас готовит к внедрению с Федеральной таможенной службой.
Но решение до сих пор не запущено и не протестировано, поскольку нет приказа Минфина РФ о наделении "Почты России" статусом уполномоченного оператора и порядке взимания им пошлин. Такой приказ нельзя выпустить, так как до принятия новой редакции закона о таможенном регулировании, который ожидается в июле 2018 года, в российском законодательстве нет понятия "уполномоченный оператор", объяснил изданию представитель Минфина РФ.
По словам собеседника газеты, обеспокоенность главы "Почты России" вызывает и то, что лимит в 200 евро планируется ввести не на одну посылку, а на все отправления в течение месяца. Источник газеты пояснил, что это может привести к тому, что поток международных посылок перераспределится в страны с более благоприятными условиями, например, из РФ в Казахстан. Таким образом, страна не достигнет фискальной цели и понесет ощутимые потери. В Минфине не видят риска для возникновения заторов на "Почте России", пишет газета.