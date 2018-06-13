СМИ: РФ хочет предложить ОПЕК+ вернуться к уровням добычи октября 2016 года

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия планирует предложить странам соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ вернуться к уровням добычи октября 2016 года, которые были выбраны отправной точкой отсчета в венской сделке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник.

Вернуться к изначальным уровням добычи может быть предложено в течение трех месяцев, начиная с июля. При этом предполагается, что увеличивать добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки до своих пределов страны ОПЕК+ будут пропорционально.

"Фактический рост предложения на рынке будет меньше, поскольку ряд стран, главным образом, Венесуэла, Ангола и Мексика, не могут нарастить добычу", — пишет агентство, ссылаясь на слова своего источника.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение стартовало с начала 2017 года и уже дважды продлевалось, последний раз — до конца 2018 года. При этом в мае министры энергетики РФ и Саудовской Аравии сообщили о возможном увеличении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ со второго полугодия 2018 года. Решение об этом может быть принято на встрече всех стран соглашения 23 июня в Вене.

В то же время многие из участников сделки сокращают добычу нефти сверх своих обещаний. Некоторые из них, к примеру, Саудовская Аравия, делают это преднамеренно, чтобы быть ведущим примером соглашения. Другие, такие как Венесуэла, сокращают производство сверх обещанных объемов не по собственной воле, а по причине кризиса в отрасли. В итоге, как отмечал в конце мая министр энергетики РФ Александр Новак, в апреле фактический объем сокращения добычи нефти участниками соглашения достиг 2,7 миллиона баррелей в сутки.

"Поскольку снижение добычи гораздо больше, чем предполагалось изначально, даже после увеличения производства на 1,8 миллиона баррелей в сутки общий объем добычи нефти участников соглашения все еще будет на 1 миллион баррелей в сутки ниже тех уровней, которые были до сокращения", — ссылается агентство на своего собеседника. Он также отметил, что, по мнению Москвы, это предложение позволит обеспечить стабильность на рынке нефти во время высокого спроса в летний период.