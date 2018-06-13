В АКРА рассказали о многомиллиардных убытках банковского сектора России

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российский банковский сектор на фоне санации крупных кредитных организаций в прошлом году получил совокупный убыток в размере 300 миллиардов рублей по МСФО, подсчитали эксперты АКРА.

"Выявление значительного объема проблемных активов и дорезервирование по ним (в санируемых банках — ред.) привело к образованию чистого убытка в секторе в размере около 300 миллиардов рублей по МСФО", — говорится в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что запоздалое выявление гигантских "дыр" в капитале крупнейших кредитных организаций в 2017 году могло бы стать "шоком" для российского банковского сектора, однако Банк России предоставил поддержку в размере около 1,5 триллионов рублей на цели доформирования резервов на проблемные активы, оказавшиеся "в периметре" Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Более того, банки, находящиеся на санации ФКБС, признали убытки в размере 1,45 триллиона рублей.

Банки РФ в 2017 году получили прибыль по РСБУ в размере 790 миллиардов рублей. В начале февраля глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что прибыль банковского сектора РФ в 2018 году прогнозируется на уровне 1,5 триллионов рублей, но может быть ниже из-за санации трех крупных банков.

ЦБ в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию ФКБС три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации через ФКБС банка "ФК Открытие" и Бинбанка, в середине декабря — Промсвязьбанка.