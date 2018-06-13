АКРА: собственники не хотят вкладывать инвестиции в банковский бизнес в РФ

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Ужесточение регулирования и борьба за клиента снижают инвестиционный интерес собственников к банковскому бизнесу в России, говорится в исследовании АКРА, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Инвестиционный интерес собственников к банковскому бизнесу продолжает падать, тогда как роль и поддержка государства, напротив, усиливается", — указывают аналитики агентства.

Отмечается, что произошло падение доли дивидендных выплат в финансовом результате прибыльных банков с 81-84% в 2015-2016 годов до 56% в 2017 году (без учета Сбербанка).

"Данная тенденция может свидетельствовать о вынужденном временном отказе акционеров от дивидендов в целях поддержания капитала на уровне, позволяющем выполнить требования регулятора в части досоздания резервов по проблемным активам", — уверены в АКРА.

Другой фактор, который снижает инвестиционный интерес к банковскому бизнесу, это доминирование госбанков и низкий потенциал экономики.

"Поскольку самостоятельное "излечение" среднего российского банка невозможно, сектору вновь потребуется поддержка извне. На фоне снижения инвестиционного интереса к банковскому бизнесу основным источником финансовой помощи становится государство", — также сказано в исследовании.